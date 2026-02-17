JAPAM instala 10 macromedidores digitales para agua potable en San Juan del Río

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 17, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 17 de febrero de 2026. —JAPAM concluyó la instalación de 10 macromedidores digitales con tecnología de lectura remota en pozos estratégicos del municipio, cerrando el programa PRODDER 2025 de CONAGUA con una inversión conjunta superior a 3.3 millones de pesos.

La modernización beneficia indirectamente a más de 241 mil habitantes de San Juan del Río, informó el director del organismo, Toño Pérez.

El proyecto implicó sustituir medidores análogos que habían cumplido su ciclo útil. CONAGUA aportó el 47.15% del costo total; JAPAM cubrió el resto.

El Pozo 38 La Rueda fue el último intervenido, formalizando el cierre de esta etapa de modernización hídrica en San Juan del Río.

"Estamos instalando un medidor con sistema de telemetría que nos permite controlar desde oficina o desde un dispositivo móvil las variables de operación del pozo", señaló Toño Pérez durante la supervisión de los trabajos.

JAPAM activa monitoreo remoto en 10 pozos de San Juan del Río para detectar fugas

Los equipos operan en los pozos de Betania, Tecnológico, El Sitio, El Carrizo, Cerro Gordo, Granja Banthí, La Magisterial, La Rueda, Claustros del Río y Arboledas.

Cada macromedidor registra en tiempo real los litros por segundo que produce la bomba, el volumen acumulado y el estado de operación del pozo. Eso permite detectar fugas de manera anticipada y evitar afectaciones por fallas en el suministro de agua.

El cambio más relevante es operativo. JAPAM pasará de atender problemas ya ocurridos a prevenirlos con información precisa. Eso se traduce en presiones más estables en la red y tiempos de respuesta más cortos ante cualquier irregularidad.

"En total, este año con el programa PRODDER instalamos 10 medidores en 10 de nuestros pozos, que forman parte del patrimonio e infraestructura de la JAPAM", precisó Pérez.

Los habitantes de las colonias abastecidas por los pozos intervenidos notarán los beneficios en una mayor continuidad del servicio. El monitoreo remoto de pozos ya está activo en las 10 unidades.

"Seguiremos muy atentos para dotar de infraestructura y tecnología a JAPAM y así garantizar un mejor servicio para San Juan del Río", concluyó el director del organismo.

