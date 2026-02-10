Querétaro, 10 de febrero de 2026. —El Ayuntamiento de Querétaro aprobó en sesión ordinaria de Cabildo el Programa de Trabajo Municipal de Salud Pública para la administración 2024-2027, con el cual se busca impulsar el desarrollo social y mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad del municipio.
La estrategia contempla programas y líneas de acción orientados a fortalecer competencias y estilos de vida saludables entre los habitantes.
El programa de salud pública en Querétaro será operado por la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia que promoverá acciones de educación para la salud y participación comunitaria.
Con ello, la administración municipal busca incidir en las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos a través de esquemas preventivos y de acompañamiento.
En otro punto del orden del día, los integrantes del Cabildo aprobaron por mayoría de votos el cambio de sede para la sesión solemne de Ayuntamiento programada el próximo 17 de febrero de 2026.
La ceremonia se realizará con motivo del reconocimiento al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, aunque no se precisó la nueva ubicación del evento.
Autorizan cambio de uso de suelo en Santa Rosa Jáuregui
En el marco de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, se autorizó la asignación de uso de suelo para un predio con clave catastral 140100123274255, ubicado en la delegación Santa Rosa Jáuregui.
La aprobación forma parte de las decisiones de ordenamiento territorial que el municipio de Querétaro gestiona de manera periódica para regular el crecimiento urbano en sus delegaciones.
Las acciones derivadas del programa de salud pública comenzarán a implementarse durante las próximas semanas conforme la Secretaría de Desarrollo Social defina los calendarios de atención y los módulos de participación comunitaria en las zonas prioritarias del municipio.