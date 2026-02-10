Cabildo de Querétaro aprueba programa de salud pública 2024-2027

Ayuntamiento aprueba estrategia de salud pública y cambia sede de sesión solemne.

Sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Querétaro donde se aprobó programa de salud pública 2024-2027

Integrantes del Cabildo de Querétaro durante la sesión ordinaria donde se aprobaron diversos puntos del orden del día.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 10, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 10 de febrero de 2026. —El Ayuntamiento de Querétaro aprobó en sesión ordinaria de Cabildo el Programa de Trabajo Municipal de Salud Pública para la administración 2024-2027, con el cual se busca impulsar el desarrollo social y mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad del municipio.

La estrategia contempla programas y líneas de acción orientados a fortalecer competencias y estilos de vida saludables entre los habitantes.

El programa de salud pública en Querétaro será operado por la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia que promoverá acciones de educación para la salud y participación comunitaria.

Con ello, la administración municipal busca incidir en las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos a través de esquemas preventivos y de acompañamiento.

En otro punto del orden del día, los integrantes del Cabildo aprobaron por mayoría de votos el cambio de sede para la sesión solemne de Ayuntamiento programada el próximo 17 de febrero de 2026.

La ceremonia se realizará con motivo del reconocimiento al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, aunque no se precisó la nueva ubicación del evento.

Autorizan cambio de uso de suelo en Santa Rosa Jáuregui

En el marco de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, se autorizó la asignación de uso de suelo para un predio con clave catastral 140100123274255, ubicado en la delegación Santa Rosa Jáuregui.

La aprobación forma parte de las decisiones de ordenamiento territorial que el municipio de Querétaro gestiona de manera periódica para regular el crecimiento urbano en sus delegaciones.

Las acciones derivadas del programa de salud pública comenzarán a implementarse durante las próximas semanas conforme la Secretaría de Desarrollo Social defina los calendarios de atención y los módulos de participación comunitaria en las zonas prioritarias del municipio.

