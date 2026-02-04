Hidalgo, 4 de febrero de 2026. —Las investigaciones por el asesinato del teniente de la Guardia Nacional Gustavo Ramírez Roque, quien fue privado de la libertad en el municipio de Huichapan, continúan su curso con la participación coordinada de las fiscalías de Querétaro, Hidalgo y Estado de México, además de la Fiscalía General de la República, confirmaron fuentes cercanas al caso.
Las armas que portaban los elementos federales durante el patrullaje del 29 de enero fueron localizadas en los límites del Estado de México, a un costado de la carretera federal 55 con dirección a Toluca.
El ataque contra elementos de la Guardia Nacional ocurrió la noche del jueves 29 de enero en la localidad de El Carmen, municipio de Huichapan, cuando los uniformados realizaban labores de combate al robo de hidrocarburos.
Un comando de hombres armados interceptó a los agentes sobre la carretera Palmillas-Huichapan, los despojó de sus armas y patrullas, y los privó de la libertad. Hasta el momento, las autoridades no han emitido postura oficial sobre la recuperación del armamento ni sobre posibles detenidos.
El hallazgo del armamento sustraído representa un avance significativo en las pesquisas que involucran a tres entidades federativas. El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, señaló que "hay buenos resultados en las investigaciones" y confirmó la colaboración permanente con el gobierno federal desde que ocurrieron los hechos.
Coordinación entre fiscalías por homicidio de mando en Huichapan
Además del teniente Ramírez Roque, tres elementos fueron secuestrados y posteriormente abandonados maniatados y con lesiones en una zona cerril entre los límites de San Juan del Río, Querétaro, y Huichapan, Hidalgo.
Los uniformados recibieron atención médica inmediata y uno de ellos presentó una crisis nerviosa tras el ataque de presuntos huachicoleros que requirió apoyo especializado.
La Fiscalía General de la República asumió la investigación principal al tratarse de un delito del fuero federal, dado que el secuestro de los uniformados ocurrió en territorio hidalguense.
Las fiscalías estatales de Querétaro, Hidalgo y Estado de México realizan diligencias periciales complementarias y recaban información en campo para esclarecer el caso.
El cuerpo del mando federal fue localizado bajo el puente de acceso a la comunidad de San Miguel Arcángel, municipio de San Juan del Río, Querétaro. Presentaba impactos de arma de fuego. Fueron los propios compañeros del jefe policiaco quienes realizaron el hallazgo inicial durante los operativos de búsqueda desplegados en la zona limítrofe.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen un cerco de vigilancia en los municipios colindantes.