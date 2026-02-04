Avanzan investigaciones por asesinato de teniente de Guardia Nacional en Hidalgo

Fiscalías de Querétaro, Hidalgo y Estado de México coordinan pesquisas tras homicidio de mando federal ocurrido en Huichapan.

Elementos de la Guardia Nacional participan en operativo de vigilancia en la región limítrofe entre Hidalgo y Querétaro tras el asesinato de un teniente en Huichapan

El teniente Gustavo Ramírez Roque fue asesinado tras un operativo contra el huachicol en Huichapan, Hidalgo.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 04, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Hidalgo, 4 de febrero de 2026. —Las investigaciones por el asesinato del teniente de la Guardia Nacional Gustavo Ramírez Roque, quien fue privado de la libertad en el municipio de Huichapan, continúan su curso con la participación coordinada de las fiscalías de Querétaro, Hidalgo y Estado de México, además de la Fiscalía General de la República, confirmaron fuentes cercanas al caso.

Las armas que portaban los elementos federales durante el patrullaje del 29 de enero fueron localizadas en los límites del Estado de México, a un costado de la carretera federal 55 con dirección a Toluca.

El ataque contra elementos de la Guardia Nacional ocurrió la noche del jueves 29 de enero en la localidad de El Carmen, municipio de Huichapan, cuando los uniformados realizaban labores de combate al robo de hidrocarburos.

Un comando de hombres armados interceptó a los agentes sobre la carretera Palmillas-Huichapan, los despojó de sus armas y patrullas, y los privó de la libertad. Hasta el momento, las autoridades no han emitido postura oficial sobre la recuperación del armamento ni sobre posibles detenidos.

El hallazgo del armamento sustraído representa un avance significativo en las pesquisas que involucran a tres entidades federativas. El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, señaló que "hay buenos resultados en las investigaciones" y confirmó la colaboración permanente con el gobierno federal desde que ocurrieron los hechos.

Coordinación entre fiscalías por homicidio de mando en Huichapan

Además del teniente Ramírez Roque, tres elementos fueron secuestrados y posteriormente abandonados maniatados y con lesiones en una zona cerril entre los límites de San Juan del Río, Querétaro, y Huichapan, Hidalgo.

Los uniformados recibieron atención médica inmediata y uno de ellos presentó una crisis nerviosa tras el ataque de presuntos huachicoleros que requirió apoyo especializado.

La Fiscalía General de la República asumió la investigación principal al tratarse de un delito del fuero federal, dado que el secuestro de los uniformados ocurrió en territorio hidalguense.

Las fiscalías estatales de Querétaro, Hidalgo y Estado de México realizan diligencias periciales complementarias y recaban información en campo para esclarecer el caso.

El cuerpo del mando federal fue localizado bajo el puente de acceso a la comunidad de San Miguel Arcángel, municipio de San Juan del Río, Querétaro. Presentaba impactos de arma de fuego. Fueron los propios compañeros del jefe policiaco quienes realizaron el hallazgo inicial durante los operativos de búsqueda desplegados en la zona limítrofe.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen un cerco de vigilancia en los municipios colindantes.

