Vinculan a proceso a hombre por prenderle fuego a su pareja en Oaxaca

Un juez dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva contra I.A.G.L. por rociar gasolina a su pareja y prenderle fuego el 27 de diciembre en Santiago Pinotepa Nacional causando lesiones graves que pusieron en peligro su vida.

Justicia por tentativa de feminicidio en Santiago Pinotepa Nacional Oaxaca tras ataque con fuego

Fiscalía General de Oaxaca obtuvo vinculación a proceso contra I.A.G.L. por tentativa de feminicidio en Pinotepa Nacional.

Foto: Ilustrativa.
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 27, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Oaxaca, 27 de enero de 2026. — Una mujer sobrevivió tras ser rociada con gasolina y prendida fuego por su pareja en un ataque ocurrido el 27 de diciembre de 2025 en la colonia 5 de Mayo.

Un juez dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva contra el agresor identificado como I.A.G.L. por el delito de tentativa de feminicidio, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

La víctima, identificada como C.H.N., sufrió lesiones graves que pusieron en peligro su vida después de que su pareja la agrediera física y verbalmente antes de rociarle combustible y prenderle fuego.

El ataque ocurrió en el domicilio que compartían en la región de la Costa oaxaqueña, detalló la dependencia estatal.

La Vicefiscalía Regional de la Costa integró la carpeta de investigación con perspectiva de género tras recibir la denuncia del caso.

La investigación reunió pruebas suficientes para obtener una orden de aprehensión contra I.A.G.L., quien fue localizado en el barrio El Calvario de Santiago Pinotepa Nacional, precisó la fiscalía.

Agencia Estatal ejecuta orden de aprehensión

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones dieron cumplimiento al mandato judicial y detuvieron a I.A.G.L. cuando se encontraba en el barrio El Calvario.

El Ministerio Público presentó las pruebas ante el juez, quien determinó vincular a proceso al imputado con dos meses para el cierre de la investigación, explicó la autoridad.

El caso forma parte de una serie de ataques violentos contra mujeres registrados en la región de la Costa durante el inicio de 2026.

La tentativa de feminicidio se tipificó tras acreditar que el agresor agredió física y verbalmente a la víctima antes del ataque con fuego, elemento que demuestra violencia por razones de género.

La Fiscalía activó de manera inmediata el protocolo de investigación ministerial especializado. La dependencia priorizó la atención integral de la víctima y el acceso a una vida libre de violencia garantizando que el agresor enfrente la justicia, indicó el comunicado.

¿Qué pena enfrenta por tentativa de feminicidio en Oaxaca?

El delito de tentativa de feminicidio puede alcanzar penas de hasta 40 años de prisión según el Código Penal de Oaxaca. El juez impuso prisión preventiva contra I.A.G.L. considerando la gravedad de las lesiones causadas y el riesgo que representa para la víctima, quien permanece en proceso de recuperación por las quemaduras sufridas durante el ataque.

La Fiscalía de Oaxaca enfrenta múltiples casos de violencia feminicida en la región de la Costa, donde durante enero se registraron al menos dos ataques graves contra mujeres.

La dependencia reitera su compromiso de combatir la violencia feminicida mediante investigaciones especializadas con perspectiva de género que garanticen el acceso a la justicia para todas las mujeres, niñas y adolescentes del estado.

seguridadcriminalidadfeminicidiooaxaca

Reciente

Gráfica de balanza comercial de México muestra superávit de 771 millones de dólares en 2025
México

México cierra 2025 con superávit comercial de 771 mdd

La balanza comercial registró superávit de 771 millones de dólares en 2025 tras revertir el déficit de 18 mil 541 millones observado en 2024, impulsado por productos no petroleros.

Datos estadísticos de exportaciones de México en diciembre 2025 con crecimiento de 17.2 por ciento
Noticias

Exportaciones de México crecen 17.2% en diciembre de 2025

Las exportaciones totales alcanzaron 60 mil 651 millones de dólares en diciembre con incremento de 17.2 por ciento respecto al mismo mes de 2024, impulsadas por manufactura no automotriz.

Autoridades de Querétaro durante investigación por robo de vehículo en colonia La Purísima
Querétaro capital

Vinculan a proceso a "Bruce Wayne" por robo de vehículo en Querétaro

Luis "N", conocido como "Bruce Wayne" y "Víctor Medebil", fue vinculado a proceso por robo de vehículo en colonia La Purísima con prisión preventiva justificada y dos meses de investigación complementaria

Jóvenes del colectivo AmiGUS realizan caminata de integración comunitaria en el Cerro del Gallo de Amealco
Amealco

Jóvenes impulsan caminata comunitaria en Cerro del Gallo de Amealco

El colectivo AmiGUS organizó un recorrido por el Cerro del Gallo con acompañamiento del senador Agustín Dorantes para promover la participación ciudadana y el diálogo sobre desarrollo social en Amealco.