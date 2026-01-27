Oaxaca, 27 de enero de 2026. — Una mujer sobrevivió tras ser rociada con gasolina y prendida fuego por su pareja en un ataque ocurrido el 27 de diciembre de 2025 en la colonia 5 de Mayo.
Un juez dictó auto de vinculación a proceso y prisión preventiva contra el agresor identificado como I.A.G.L. por el delito de tentativa de feminicidio, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
La víctima, identificada como C.H.N., sufrió lesiones graves que pusieron en peligro su vida después de que su pareja la agrediera física y verbalmente antes de rociarle combustible y prenderle fuego.
El ataque ocurrió en el domicilio que compartían en la región de la Costa oaxaqueña, detalló la dependencia estatal.
La Vicefiscalía Regional de la Costa integró la carpeta de investigación con perspectiva de género tras recibir la denuncia del caso.
La investigación reunió pruebas suficientes para obtener una orden de aprehensión contra I.A.G.L., quien fue localizado en el barrio El Calvario de Santiago Pinotepa Nacional, precisó la fiscalía.
Agencia Estatal ejecuta orden de aprehensión
Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones dieron cumplimiento al mandato judicial y detuvieron a I.A.G.L. cuando se encontraba en el barrio El Calvario.
El Ministerio Público presentó las pruebas ante el juez, quien determinó vincular a proceso al imputado con dos meses para el cierre de la investigación, explicó la autoridad.
El caso forma parte de una serie de ataques violentos contra mujeres registrados en la región de la Costa durante el inicio de 2026.
La tentativa de feminicidio se tipificó tras acreditar que el agresor agredió física y verbalmente a la víctima antes del ataque con fuego, elemento que demuestra violencia por razones de género.
La Fiscalía activó de manera inmediata el protocolo de investigación ministerial especializado. La dependencia priorizó la atención integral de la víctima y el acceso a una vida libre de violencia garantizando que el agresor enfrente la justicia, indicó el comunicado.
¿Qué pena enfrenta por tentativa de feminicidio en Oaxaca?
El delito de tentativa de feminicidio puede alcanzar penas de hasta 40 años de prisión según el Código Penal de Oaxaca. El juez impuso prisión preventiva contra I.A.G.L. considerando la gravedad de las lesiones causadas y el riesgo que representa para la víctima, quien permanece en proceso de recuperación por las quemaduras sufridas durante el ataque.
La Fiscalía de Oaxaca enfrenta múltiples casos de violencia feminicida en la región de la Costa, donde durante enero se registraron al menos dos ataques graves contra mujeres.
La dependencia reitera su compromiso de combatir la violencia feminicida mediante investigaciones especializadas con perspectiva de género que garanticen el acceso a la justicia para todas las mujeres, niñas y adolescentes del estado.