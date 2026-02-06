México, 6 de febrero de 2026. — La confianza de los consumidores mexicanos registró una nueva caída en enero de 2026 al ubicarse en 44.0 puntos, lo que representó una reducción mensual de 0.6 puntos y un retroceso anual de 2.7 puntos, de acuerdo con datos ajustados por estacionalidad que dieron a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México mediante la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor.

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) acumula una tendencia descendente desde mediados de 2024, cuando alcanzó niveles cercanos a 47 puntos.

La medición de enero resulta de promediar cinco indicadores parciales que recogen las percepciones de los hogares sobre su situación económica actual, la del país y las expectativas a 12 meses, así como las condiciones para adquirir bienes duraderos.

Los cinco componentes del ICC presentaron disminuciones mensuales en enero. La percepción sobre la situación económica actual del hogar bajó 0.9 puntos hasta 50.3, mientras que la expectativa económica del hogar a 12 meses se redujo 0.7 puntos para colocarse en 56.6.

En ambos casos, el comparativo anual también muestra retrocesos de 1.3 y 1.5 puntos, respectivamente.

El Indicador de Confianza del Consumidor cayó a 44.0 puntos en enero de 2026; todos sus componentes registraron retrocesos mensuales y anuales, según datos del INEGI y Banco de México. Infografía Rotativo de Querétaro.

La percepción sobre la economía nacional actual cayó a 38.8 puntos, con un descenso anual de 4.6 puntos. Sin embargo, el componente con mayor deterioro interanual fue la expectativa sobre la situación económica del país dentro de 12 meses: perdió 6.5 puntos en un año para ubicarse en 43.9, la cifra más baja entre los indicadores prospectivos.

¿Cómo perciben los hogares sus posibilidades de ahorro y consumo?

Entre los indicadores complementarios de la ENCO, las posibilidades actuales de ahorro registraron la mayor caída mensual con 1.6 puntos menos, hasta 38.9.

Las condiciones para salir de vacaciones en los próximos 12 meses también retrocedieron 1.2 puntos, a 38.4. La percepción sobre el empleo en México durante el próximo año se ubicó en 46.2 puntos, con un desplome anual de 5.3 puntos, el segundo mayor deterioro entre todos los indicadores complementarios.

En contraste, la planeación de compra de automóvil repuntó ligeramente con 0.9 puntos al alza mensual, hasta 15.5 puntos. También mejoró en un punto la intención de comprar, construir o remodelar vivienda, que alcanzó 19.3. No obstante, en términos anuales ambos rubros muestran estancamiento o retroceso.

La ENCO se levanta mensualmente en las 32 ciudades más importantes del país con una muestra de 2,336 viviendas. El próximo resultado del ICC se publicará el 5 de marzo de 2026, según el calendario del INEGI.