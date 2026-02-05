México, 5 de febrero de 2026. — El gasto de los hogares mexicanos en bienes y servicios registró una contracción de 0.5 % durante noviembre de 2025 respecto al mes previo, de acuerdo con el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) publicado este miércoles por el INEGI.

En términos reales y con cifras desestacionalizadas, el índice se ubicó en 112.9 puntos (base 2018=100), aunque a tasa anual mantuvo un crecimiento de 2.8 % frente al mismo mes de 2024.

La caída mensual interrumpió dos meses consecutivos de avances —0.1 % en septiembre y 0.8 % en octubre— y representó el descenso más pronunciado desde junio pasado, cuando el indicador retrocedió 0.4 %.

El consumo privado es el componente de mayor peso en el Producto Interno Bruto (PIB) por el lado de la demanda, por lo que su comportamiento anticipa señales sobre la dinámica económica nacional.

El retroceso de noviembre obedeció en gran medida al desplome de 2.9 % en el consumo de bienes importados. En contraste, el gasto en bienes y servicios de origen nacional apenas avanzó 0.1 %, con incrementos idénticos tanto en bienes nacionales como en servicios.

Bienes importados lideran el crecimiento anual del consumo privado

Pese a la caída mensual, la comparación anual con cifras originales mostró un panorama distinto. El consumo privado total creció 1.4 % respecto a noviembre de 2024, impulsado por un alza de 7.8 % en bienes importados.

Dentro de ese segmento, los bienes duraderos de origen extranjero se dispararon 22.4 %, mientras que los semiduraderos importados se hundieron 12.8 %.

En el acumulado de enero a noviembre de 2025, el consumo privado registró un avance real de apenas 0.6 % frente al mismo periodo del año anterior.

Los servicios nacionales crecieron 1.2 %, en tanto que los bienes semiduraderos nacionales acumularon una contracción de 2.3 %, la más pronunciada entre los componentes domésticos.

El INEGI precisó que las cifras son preliminares y fueron elaboradas con la última información disponible de encuestas económicas, registros administrativos y datos primarios del Instituto. La próxima actualización del indicador está programada para el 5 de marzo de 2026.