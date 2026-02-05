Querétaro, 5 de febrero de 2026. —El municipio de Querétaro avanza en trabajos de desazolve, desmalezado y retiro de materiales en drenes y cárcamos con maquinaria propia, sin esperar la liberación de recursos federales por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Los trabajos buscan garantizar que la infraestructura pluvial esté lista para recibir los escurrimientos de la próxima temporada de lluvias.
En diciembre pasado, el presidente municipal anunció que Conagua liberaría un recurso destinado a la limpieza de esta infraestructura. Sin embargo, al momento no se ha confirmado si ese monto ya fue radicado.
Pese a ello, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales mantuvo las labores con camiones de volteo y retroexcavadoras, además de colaborar en algunos tramos con la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y con la propia Conagua.
Armando Presa, secretario de Servicios Públicos Municipales, señaló que el municipio realizó una inversión que calificó como histórica para adquirir dos equipos hidromecánicos dedicados al desazolve de drenes y cárcamos que se encontraban azolvados.
Los equipos han permitido atender colectores y pozos de visita con acumulación de grasa, un problema recurrente que obstruye la infraestructura sanitaria.
Sancionan descargas clandestinas en drenes de Querétaro
El funcionario informó que se han identificado y sancionado descargas clandestinas en canales y drenes del municipio, con procesos administrativos iniciados contra los responsables. Entre los casos atendidos, precisó que hace aproximadamente seis meses se clausuró una descarga de un hospital en la zona de El Ángel que vertía directamente a un dren.
Presa detalló que la dependencia trabaja en coordinación con la Dirección de Saneamiento de la CEA para resolver problemas en colectores sanitarios, y ha enviado reportes para que desarrolladores de vivienda cumplan con compromisos pendientes de infraestructura hidráulica, como plantas de tratamiento, colectores e interconexiones que aún no han concluido.
El secretario hizo un llamado a empresas y comercios dedicados a la transformación de alimentos para que instalen trampas de grasa en sus establecimientos, ya que la acumulación de estos residuos es una de las principales causas de obstrucción en pozos de visita y conectores sanitarios del municipio.