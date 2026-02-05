Querétaro refuerza limpieza de drenes previo a temporada de lluvias

Municipio invierte en equipos hidromecánicos y sanciona descargas clandestinas en canales.

Trabajos de desazolve y limpieza de drenes en el municipio de Querétaro previo a temporada de lluvias 2026

El municipio adquirió dos equipos hidromecánicos para desazolve de drenes y cárcamos en Querétaro

Foto: Ilustrativa/ PC Querétaro.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 05, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 5 de febrero de 2026. —El municipio de Querétaro avanza en trabajos de desazolve, desmalezado y retiro de materiales en drenes y cárcamos con maquinaria propia, sin esperar la liberación de recursos federales por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los trabajos buscan garantizar que la infraestructura pluvial esté lista para recibir los escurrimientos de la próxima temporada de lluvias.

En diciembre pasado, el presidente municipal anunció que Conagua liberaría un recurso destinado a la limpieza de esta infraestructura. Sin embargo, al momento no se ha confirmado si ese monto ya fue radicado.

Pese a ello, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales mantuvo las labores con camiones de volteo y retroexcavadoras, además de colaborar en algunos tramos con la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y con la propia Conagua.

Armando Presa, secretario de Servicios Públicos Municipales, señaló que el municipio realizó una inversión que calificó como histórica para adquirir dos equipos hidromecánicos dedicados al desazolve de drenes y cárcamos que se encontraban azolvados.

Los equipos han permitido atender colectores y pozos de visita con acumulación de grasa, un problema recurrente que obstruye la infraestructura sanitaria.

Sancionan descargas clandestinas en drenes de Querétaro

El funcionario informó que se han identificado y sancionado descargas clandestinas en canales y drenes del municipio, con procesos administrativos iniciados contra los responsables. Entre los casos atendidos, precisó que hace aproximadamente seis meses se clausuró una descarga de un hospital en la zona de El Ángel que vertía directamente a un dren.

Presa detalló que la dependencia trabaja en coordinación con la Dirección de Saneamiento de la CEA para resolver problemas en colectores sanitarios, y ha enviado reportes para que desarrolladores de vivienda cumplan con compromisos pendientes de infraestructura hidráulica, como plantas de tratamiento, colectores e interconexiones que aún no han concluido.

El secretario hizo un llamado a empresas y comercios dedicados a la transformación de alimentos para que instalen trampas de grasa en sus establecimientos, ya que la acumulación de estos residuos es una de las principales causas de obstrucción en pozos de visita y conectores sanitarios del municipio.

Reciente

Maquinaria de la CEI realiza trabajos de reencarpetado en calles de San Juan del Río
San Juan del Río

CEI apoya reencarpetado de calles en San Juan del Río

Comisión Estatal de Infraestructura presta maquinaria y tren de tiro por 10 días para trabajos de asfaltado.

Cajas de cobro del impuesto predial 2026 en San Juan del Río con descuento del 8 por ciento durante febrero
San Juan del Río

Febrero último mes para descuento en predial y seguro gratis en San Juan del Río

Ayuntamiento mantiene 30 cajas y pago digital con 8% de reducción y seguro de vivienda para contribuyentes cumplidos.

Presentación de alianza Blac Racing GoKartManía y Escudería Telmex para academia de pilotos rumbo a Súper Copa Roshfrans 2026
Deportes

Blac Racing, GoKartManía y Escudería Telmex lanzan academia para detectar pilotos

Alianza presenta campeonato en siete sedes del país; ganador obtiene lugar pagado en Súper Copa Roshfrans 2026.

Yetsi cantautora lanza álbum Sin Traductor de siete canciones de R&B soul y funk ambientado en Miami
Espectáculos

Yetsi lanza Sin Traductor, álbum de R&B y soul desde Los Ángeles

Cantautora lanza siete canciones que combinan R&B, soul y funk con una narrativa de amor e identidad en Miami.