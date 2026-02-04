Querétaro, 4 de febrero de 2026. —El flujo vehicular en Avenida Corregidora Norte disminuyó 21% durante la primera semana de obras mayores del Tren México-Querétaro, al pasar de 1,450 a 1,140 vehículos en hora de máxima demanda.

El gobierno municipal de Querétaro mantiene un operativo especial con 90 elementos en dos turnos para reducir afectaciones a colonias y barrios de la zona norte.

El megaproyecto ferroviario contempla trabajos de largo plazo en una de las vialidades con mayor carga vehicular de la capital queretana.

Desde finales de enero, las autoridades implementaron un pilotaje en la zona del Cerrito que incluyó intervenciones en cruces peatonales, ciclistas y paraderos, como preparación para el arranque formal de la construcción del Tren México-Querétaro en Querétaro.

El presidente municipal, Felifer Macías Olvera, indicó que las complicaciones viales han sido menores gracias a la planeación previa.

Precisó que existe coordinación permanente entre municipio, estado y federación para evitar que el tránsito cotidiano se vea severamente impactado.

El secretario de Movilidad capitalino, Pedro Ángeles Luján, detalló las acciones implementadas hasta el momento. Entre ellas destacan el confinamiento de ocho bahías de transporte público, el retiro de vehículos estacionados irregularmente y la habilitación de 25 espacios de carga y descarga para comercios de la zona.

Rutas alternas y señalización en obras de Corregidora Norte

Las autoridades realizaron aperturas en camellones estratégicos, como en las calles Metralla y Unión, para permitir circulación hacia el norte y sur de la ciudad. También se colocaron 500 metros de vallas desde Avenida Universidad hasta el cruce de Metralla, con el objetivo de canalizar peatones hacia pasos seguros.

El funcionario municipal informó que actualmente operan cerca de 90 elementos en turnos de 6:00 a 21:00 horas, con participación del municipio, la Agencia de Movilidad y la Sedena.

Se instalaron 110 señalamientos en la periferia marcando desvíos desde 3, 2 y 1 kilómetro antes de ingresar a la zona intervenida.

¿Cómo monitorear el tráfico en tiempo real?

Como parte de la estrategia de comunicación, se habilitó un micrositio con cámaras en tiempo real y monitoreo con drones. La Secretaría de Movilidad reporta más de 100 vuelos de supervisión aérea y alrededor de 17 mil visitas al portal informativo.

También se aplicaron restricciones al transporte pesado y se establecieron acuerdos con tiendas cercanas para ajustar horarios de descarga, evitando el ingreso de tráileres en momentos de alta congestión.

Dos semáforos fueron colocados en destello durante el día, operados por auxiliares de movilidad para mantener la circulación continua.

El gobierno municipal reiteró que el operativo continuará con ajustes constantes durante el desarrollo del proyecto ferroviario.