Querétaro invertirá más de 200 mdp en obra de drenaje en Peñuelas

Municipio y estado destinan 330 millones de pesos para infraestructura pluvial en la capital.

Zona de Peñuelas en Querétaro donde se realizará obra de drenaje pluvial de más de 200 millones de pesos

El alcalde Felifer Macías anunció la inversión en infraestructura hidráulica para Peñuelas.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 04, 2026
Querétaro, 4 de febrero de 2026. —El municipio de Querétaro destinará más de 200 millones de pesos a una obra de drenaje en la zona de Peñuelas, con el objetivo de reducir las afectaciones que año con año provocan las lluvias en colonias del sur de la ciudad, informó el presidente municipal Felifer Macías Olvera.

La zona de Peñuelas ha registrado históricamente problemas de encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias, situación que afecta a miles de familias y genera daños materiales en viviendas y vialidades.

La nueva infraestructura pluvial busca incrementar la capacidad de desalojo de agua en puntos críticos de esta demarcación.

En conferencia de prensa, el alcalde capitalino detalló que la inversión municipal se complementará con una obra del gobierno estatal valuada en 130 millones de pesos, la cual se realizará "aguas arriba" del proyecto local.

En conjunto, ambas intervenciones suman 330 millones de pesos destinados a mejorar la infraestructura hidráulica de la capital queretana.

"Estamos trabajando en varios puntos de la ciudad, principalmente en la zona Peñuelas, con una obra que va a costar más de 200 millones de pesos", señaló el presidente municipal.

El funcionario indicó que con la coordinación entre municipio y estado se espera generar una reducción significativa en las afectaciones que pudieran presentarse durante el temporal de este año.

Recordó que en 2025, las lluvias provocaron daños en más de 1,500 viviendas de la capital, muchas de las cuales fueron apoyadas a través del seguro predial que ofrece el ayuntamiento.

Las autoridades municipales no precisaron fechas de inicio ni conclusión de los trabajos, aunque se prevé que la obra quede lista antes de la temporada de lluvias que regularmente inicia en mayo.

