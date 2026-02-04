Anuncia alcalde tercera etapa de obra pluvial en San Isidro, San Juan del Río

Alcalde anuncia última fase del drenaje pluvial que conducirá agua de lluvias al río San Juan.

Obras de drenaje pluvial en la zona de San Isidro en San Juan del Río para evitar inundaciones

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, anunció la tercera etapa de la obra pluvial durante la visita del gobernador.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 04, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 4 de febrero de 2026. —La tercera y última etapa de la obra pluvial en la zona del Barrio de San Isidro fue anunciada para San Juan del Río durante la reciente visita del gobernador del estado.

El proyecto, con inversión total superior a 20 millones de pesos en sus tres fases, instalará un drenaje de 1.20 metros de diámetro que conducirá el agua de lluvias hasta el río San Juan y eliminará las inundaciones que afectaban a viviendas y comercios.

Las dos etapas previas atendieron la zona que conecta el Infonavit San Isidro con el barrio antiguo, incluyendo la construcción del puente nuevo de San Isidro que da acceso a localidades como El Carrizo, Nogales y Manantiales.

La tercera fase continuará por la calle Emiliano Zapata hasta un fraccionamiento aledaño, con inversión estimada entre 9 y 11 millones de pesos. El municipio también realizó trabajos de urbanización e imagen urbana en el barrio histórico.

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, explicó que la obra subterránea representa la mayor inversión del proyecto. "La obra que está abajo, que no se ve, que está enterrada, es muy costosa y conducirá mucha corriente de agua superficial de las lluvias al río San Juan", señaló el edil.

El presidente municipal recordó que antes de las intervenciones, la zona registraba ingreso de agua a viviendas y comercios durante la temporada de lluvias. Con la infraestructura pluvial completada en las primeras etapas, el sistema ya operó satisfactoriamente y estará listo para el temporal de 2026.

Pendiente mejora de imagen urbana en plaza y capilla de San Isidro

Cabrera Valencia indicó que resta mejorar la imagen urbana desde la plaza cívica hasta la capilla de San Isidro, edificación con más de tres siglos de antigüedad.

El barrio antiguo ya recibió atención en etapas anteriores, pero el tramo hacia el templo histórico será intervenido posteriormente.

El alcalde también abordó la situación de aproximadamente 20 familias en posesión irregular de terrenos federales desde hace más de 50 años.

Aunque la regularización corresponde al gobierno federal, el municipio ofreció apoyo para buscar alternativas habitacionales en coordinación con la delegación de Gobernación y programas como Infonavit.

"No podemos llegar y simplemente desalojarlos porque se ha respetado su dignidad", afirmó Cabrera Valencia, quien adelantó que establecerá comunicación con el delegado federal para explorar opciones de reubicación con vivienda digna para las familias afectadas.

