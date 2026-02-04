San Juan del Río, 4 de febrero de 2026. —La tercera y última etapa de la obra pluvial en la zona del Barrio de San Isidro fue anunciada para San Juan del Río durante la reciente visita del gobernador del estado.
El proyecto, con inversión total superior a 20 millones de pesos en sus tres fases, instalará un drenaje de 1.20 metros de diámetro que conducirá el agua de lluvias hasta el río San Juan y eliminará las inundaciones que afectaban a viviendas y comercios.
Las dos etapas previas atendieron la zona que conecta el Infonavit San Isidro con el barrio antiguo, incluyendo la construcción del puente nuevo de San Isidro que da acceso a localidades como El Carrizo, Nogales y Manantiales.
La tercera fase continuará por la calle Emiliano Zapata hasta un fraccionamiento aledaño, con inversión estimada entre 9 y 11 millones de pesos. El municipio también realizó trabajos de urbanización e imagen urbana en el barrio histórico.
Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, explicó que la obra subterránea representa la mayor inversión del proyecto. "La obra que está abajo, que no se ve, que está enterrada, es muy costosa y conducirá mucha corriente de agua superficial de las lluvias al río San Juan", señaló el edil.
El presidente municipal recordó que antes de las intervenciones, la zona registraba ingreso de agua a viviendas y comercios durante la temporada de lluvias. Con la infraestructura pluvial completada en las primeras etapas, el sistema ya operó satisfactoriamente y estará listo para el temporal de 2026.
Pendiente mejora de imagen urbana en plaza y capilla de San Isidro
Cabrera Valencia indicó que resta mejorar la imagen urbana desde la plaza cívica hasta la capilla de San Isidro, edificación con más de tres siglos de antigüedad.
El barrio antiguo ya recibió atención en etapas anteriores, pero el tramo hacia el templo histórico será intervenido posteriormente.
El alcalde también abordó la situación de aproximadamente 20 familias en posesión irregular de terrenos federales desde hace más de 50 años.
Aunque la regularización corresponde al gobierno federal, el municipio ofreció apoyo para buscar alternativas habitacionales en coordinación con la delegación de Gobernación y programas como Infonavit.
"No podemos llegar y simplemente desalojarlos porque se ha respetado su dignidad", afirmó Cabrera Valencia, quien adelantó que establecerá comunicación con el delegado federal para explorar opciones de reubicación con vivienda digna para las familias afectadas.