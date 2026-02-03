San Juan del Río, 3 de febrero de 2025. — El sector hotelero y restaurantero de San Juan del Río registró ocupación favorable durante enero, contrario a lo esperado por la tradicional cuesta posterior a las fiestas decembrinas.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia destacó que la dinámica económica de diciembre se mantuvo durante el primer mes del año.
El alcalde informó que empresarios del ramo turístico le reportaron buenos números tanto en hospedaje como en consumo de alimentos. "Me decían que les había ido muy bien, que apenas íbamos terminando el primer mes, que no parecía la cuesta de enero en materia de hospedaje, en materia de ocupación restaurantera en San Juan del Río", señaló durante su conferencia de prensa.
Cabrera Valencia indicó que el fin de semana largo por el Día de la Candelaria también dejó resultados positivos para el sector. La combinación del asueto con la festividad religiosa atrajo visitantes al municipio que disfrutaron de la oferta gastronómica y hotelera local.
El mandatario municipal aprovechó para invitar a los turistas a visitar San Juan del Río durante todo el año. "Desde aquí vamos a estar mandando mensajes, invitaciones, no solamente para que nos visiten en febrero, sino que durante todo el año estén visitando San Juan del Río, un lugar cercano para descansar, para comer rico", expresó.
El municipio busca posicionarse como destino turístico accesible para quienes desean disfrutar de la gastronomía sanjuanense y los atractivos de la cabecera municipal sin recorrer grandes distancias.