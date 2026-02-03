La Escuela Normal Regional de San Juan del Río fue fundada el 1 de febrero de 1926 durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, como parte de las primeras ocho instituciones de este tipo establecidas en México tras la Revolución.

Inició labores con 35 alumnos en un edificio rentado, hasta trasladarse al inmueble que hoy ocupa la primaria Mártir de Chihuahua, donde funcionó hasta su reubicación a Río Grande, Zacatecas.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia destacó que la Normal Rural es una hija predilecta de San Juan del Río.

"Esta escuela inició en los altos de la esquina de Abrolo Juárez con 16 de septiembre, hoy allí hay un restaurante", precisó durante la ceremonia realizada en el Teatro del Pueblo.

Cien años de formar maestros para comunidades rurales

El director de la institución zacatecana, José de Jesús González Palacios, explicó que la escuela mantiene su misión original de educar a hijos de campesinos.

Delegación de maestros y estudiantes de la Normal Rural de Zacatecas reunida en el Teatro del Pueblo de San Juan del Río. rotativo.com.mx

"Tres años en este lugar vivió la Escuela Normal Urbana de San Juan. Pausó actividades y viajó por vías férreas en dirección de Río Grande, Zacatecas", recordó sobre el traslado ocurrido el 5 de febrero de 1930.

La primera generación egresó el 17 de diciembre de 1927 con doce jóvenes, entre ellos cuatro mujeres: María de la Luz Barrera, María del Carmen Martínez, Elia Elizalde y María Vadillo.

El entonces director federal de Educación, Rodolfo R. Ramírez, expresó en aquella ceremonia su esperanza de celebrar algún día los cien años de la institución.

El maestro Javier Arnulfo Morales Dueñas, representante de la Asociación Nacional de Exalumnos Emiliano Zapata, subrayó que el normalismo rural puede afirmar que su experiencia determina el horizonte que tiene por delante.

"Nos reunimos para rendir un merecido homenaje a las y los pioneros que, contra todo pronóstico, hicieron del anhelo y optimismo sus grandes aliados", expresó.

La institución enfrentó múltiples desafíos durante sus primeros años, incluyendo la política anticlerical de la época y la oposición de grupos conservadores.

El profesor Rafael Ramírez, jefe del Departamento de Misiones Culturales, gestionó el traslado a Zacatecas desde 1928, concretándose finalmente en 1930.

Actualmente la Normal Rural General Matías Ramos Santos opera en la ex Hacienda de San Marcos, en Loreto, Zacatecas, donde llegó el 3 de septiembre de 1933. La escuela cuenta con más de 500 alumnos y es reconocida como una de las mejores instituciones formadoras de docentes en el país.

Las placas develadas incluyen una del Ayuntamiento de San Juan del Río y otra de la institución zacatecana con la leyenda: "Donde quiera que vaya, tú vas en mí porque soy la prolongación de tu grandeza".