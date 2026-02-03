San Juan del Río, 3 de febrero de 2025. — El Concurso Nacional de Atoles y Tamales se realizará el próximo 8 de febrero en el Jardín de la Familia, confirmó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.
La convocatoria para participantes se abrirá esta semana como parte de las actividades posteriores a la celebración del Día de la Candelaria.
El certamen gastronómico es una tradición que se realiza cada año en el municipio y reúne a cocineras de diversas regiones del país. El Jardín de la Familia en San Juan del Río será nuevamente la sede del evento que busca preservar las recetas tradicionales mexicanas.
"Sí, se va a llevar a cabo el concurso de atoles y tamales para el 8 de febrero", confirmó Cabrera Valencia durante su encuentro con medios de comunicación. El alcalde indicó que los detalles de la convocatoria se darán a conocer en los próximos días.
El evento se suma a las actividades de temporada que el municipio organiza tras el fin de semana largo por la Candelaria. Las bases de participación y categorías del concurso nacional gastronómico estarán disponibles a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.