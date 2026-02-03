San Juan del Río alista Concurso Nacional de Atoles y Tamales para el 8 de febrero

Jardín de la Familia será sede del certamen gastronómico tradicional con convocatoria abierta.

Concurso Nacional de Atoles y Tamales se realizará el 8 de febrero en Jardín de la Familia de San Juan del Río

La convocatoria para participantes se abrirá esta semana en San Juan del Río.

(depositphotos)
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 03, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 3 de febrero de 2025. — El Concurso Nacional de Atoles y Tamales se realizará el próximo 8 de febrero en el Jardín de la Familia, confirmó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.

La convocatoria para participantes se abrirá esta semana como parte de las actividades posteriores a la celebración del Día de la Candelaria.

El certamen gastronómico es una tradición que se realiza cada año en el municipio y reúne a cocineras de diversas regiones del país. El Jardín de la Familia en San Juan del Río será nuevamente la sede del evento que busca preservar las recetas tradicionales mexicanas.

"Sí, se va a llevar a cabo el concurso de atoles y tamales para el 8 de febrero", confirmó Cabrera Valencia durante su encuentro con medios de comunicación. El alcalde indicó que los detalles de la convocatoria se darán a conocer en los próximos días.

El evento se suma a las actividades de temporada que el municipio organiza tras el fin de semana largo por la Candelaria. Las bases de participación y categorías del concurso nacional gastronómico estarán disponibles a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.

gobiernotradiciones y costumbresgastronomiaconcurso

Reciente

Cielo parcialmente nublado sobre Santiago de Querétaro con clima frío por la mañana según pronóstico de Conagua
Querétaro

Clima en Querétaro hoy: mañana fría y tarde templada sin lluvias

Conagua prevé cielo nublado sin lluvias y vientos de hasta 35 km/h en la entidad

Martín Arango, dirigente del PAN en Querétaro, ofrece posicionamiento sobre acusaciones de encubrimiento en Morena tras salida de Adán Augusto del Senado
Política

PAN Querétaro acusa encubrimiento en Morena tras salida de Adán Augusto

Martín Arango exige investigación y anuncia ruta jurídica contra excoordinador del Senado.

Claudia Sheinbaum presenta Plan de Inversión en Infraestructura de 5.6 billones de pesos para México 2026-2030
México

Gobierno federal anuncia inversión de 5.6 billones de pesos en infraestructura hacia 2030

Plan México contempla 722 mil mdp adicionales este año en ocho sectores estratégicos incluyendo salud, agua y educación.

Chepe Guerrero recibe certificación en igualdad laboral y no discriminación para el CAM El Pueblito en Corregidora
Corregidora

CAM El Pueblito obtiene certificación en igualdad laboral y no discriminación en Corregidora

Factual Services acredita cumplimiento de Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 tras auditoría externa al gobierno municipal.