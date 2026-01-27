Pedro Escobedo, 27 de enero de 2026. — La Policía Federal Ministerial aseguró un tractocamión con dos semirremolques tipo tanque conteniendo aproximadamente 52 mil litros de hidrocarburo sin documentación que acreditara su legal procedencia.
El conductor, identificado como Mario "N", fue detenido en la carretera federal 57 a la altura del kilómetro 180+500, en las inmediaciones de la colonia El Chamizal, donde elementos policiacos detectaron el característico olor a combustible proveniente de la unidad estacionada en un paradero.
La Fiscalía General de la República inició carpeta de investigación contra el detenido por su probable responsabilidad en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.
Cada semirremolque tiene capacidad aproximada de 31 mil litros y ambos estaban abastecidos al 85 por ciento, precisó la Fiscalía Especializada de Control Regional en Querétaro.
Los agentes ministeriales realizaban labores de vigilancia cuando advirtieron el olor característico del combustible.
La inspección constató que la unidad transportaba un líquido con características similares al hidrocarburo sin que el conductor pudiera comprobar su origen legal, explicaron las autoridades federales.
Investigación por robo de combustible determina situación jurídica del detenido
Mario "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con el vehículo y el combustible asegurado. La autoridad ministerial integra diligencias para determinar la situación jurídica del detenido mediante peritajes al líquido asegurado y análisis de la documentación del tractocamión.
La carretera federal 57 registra operativos constantes contra el robo de hidrocarburo debido a la incidencia de este delito en la región queretana.
El aseguramiento se suma a las acciones implementadas para combatir el huachicoleo en territorio estatal.
¿Dónde denunciar actividades relacionadas con robo de combustible en Querétaro?
La FGR mantiene canales de denuncia confidencial para la ciudadanía mediante el teléfono 442-238-6850, el correo electrónico vua.queretaro@fgr.org.mx y el portal institucional.
Las autoridades federales investigan la procedencia del hidrocarburo en Pedro Escobedo como parte de la estrategia contra delitos que afectan el patrimonio energético nacional.