Detienen a conductor con 52 mil litros de hidrocarburo en Pedro Escobedo

La Fiscalía General de la República inició carpeta de investigación contra Mario "N" tras detectar dos semirremolques tipo tanque abastecidos al 85 por ciento sin documentación que acreditara legal procedencia del combustible.

Aseguramiento de tractocamión con hidrocarburo presuntamente robado en operativo federal de Pedro Escobedo

Policía Federal Ministerial aseguró tractocamión con dos semirremolques tipo tanque conteniendo 52 mil litros de hidrocarburo en Pedro Escobedo.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 27, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Pedro Escobedo, 27 de enero de 2026. — La Policía Federal Ministerial aseguró un tractocamión con dos semirremolques tipo tanque conteniendo aproximadamente 52 mil litros de hidrocarburo sin documentación que acreditara su legal procedencia.

El conductor, identificado como Mario "N", fue detenido en la carretera federal 57 a la altura del kilómetro 180+500, en las inmediaciones de la colonia El Chamizal, donde elementos policiacos detectaron el característico olor a combustible proveniente de la unidad estacionada en un paradero.

La Fiscalía General de la República inició carpeta de investigación contra el detenido por su probable responsabilidad en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

Cada semirremolque tiene capacidad aproximada de 31 mil litros y ambos estaban abastecidos al 85 por ciento, precisó la Fiscalía Especializada de Control Regional en Querétaro.

Los agentes ministeriales realizaban labores de vigilancia cuando advirtieron el olor característico del combustible.

La inspección constató que la unidad transportaba un líquido con características similares al hidrocarburo sin que el conductor pudiera comprobar su origen legal, explicaron las autoridades federales.

Investigación por robo de combustible determina situación jurídica del detenido

Mario "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con el vehículo y el combustible asegurado. La autoridad ministerial integra diligencias para determinar la situación jurídica del detenido mediante peritajes al líquido asegurado y análisis de la documentación del tractocamión.

La carretera federal 57 registra operativos constantes contra el robo de hidrocarburo debido a la incidencia de este delito en la región queretana.

El aseguramiento se suma a las acciones implementadas para combatir el huachicoleo en territorio estatal.

¿Dónde denunciar actividades relacionadas con robo de combustible en Querétaro?

La FGR mantiene canales de denuncia confidencial para la ciudadanía mediante el teléfono 442-238-6850, el correo electrónico vua.queretaro@fgr.org.mx y el portal institucional.

Las autoridades federales investigan la procedencia del hidrocarburo en Pedro Escobedo como parte de la estrategia contra delitos que afectan el patrimonio energético nacional.

seguridadcriminalidadhuachicol

Reciente

Resolución judicial suspende corrida de toros programada para el 30 de enero en Juriquilla, Querétaro
Querétaro capital

Juez suspende corrida de toros del 30 de enero en Querétaro

El Juzgado Séptimo de Distrito ordenó suspender eventos con maltrato animal en Querétaro, por lo que el municipio acatará la resolución federal y no autorizará el festejo taurino programado para el 30 de enero en la zona de Juriquilla.

Taller sobre Ley Kuri y protección de menores en redes sociales en escuela primaria de San Juan del Río
San Juan del Río

Dorantes orienta a 300 familias sobre Ley Kuri en San Juan del Río

El senador Agustín Dorantes Lámbarri impartió taller en escuela primaria Jesús Reyes Heroles donde explicó uso del control parental y estrategias de comunicación para proteger a niñas, niños y adolescentes del uso indiscriminado de redes sociales.

Nutrióloga del IMSS brinda consulta de atención nutricional para prevención de enfermedades crónicas
Salud

IMSS ofrece 708 nutriólogos en atención primaria

El instituto dispone de personal especializado que brinda consultas individualizadas y sesiones grupales para prevenir diabetes, hipertensión y obesidad en población derechohabiente.

Infraestructura médica del ISSSTE en construcción para beneficiar a derechohabientes en México
México

ISSSTE construirá 241 unidades médicas en México durante 2026

El instituto edificará 200 consultorios, 14 Unidades de Medicina Familiar, cuatro Clínicas de Medicina Familiar y 13 unidades hospitalarias en entidades con mayor carencia de servicios de salud durante el año.