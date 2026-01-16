Clausuran basurero clandestino en Ciudad del Sol, Querétaro

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente clausuró un predio donde se quemaban residuos sin autorización tras denuncias ciudadanas.

Personal de PEPMADU durante clausura de basurero clandestino en Ciudad del Sol, Querétaro.

Personal de PEPMADU durante clausura de basurero clandestino en Ciudad del Sol, Querétaro.

Querétaro, 16 de enero de 2026. — La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PEPMADU) clausuró un predio en la colindancia de la colonia Ciudad del Sol, en Querétaro, donde se depositaban residuos sólidos urbanos y de manejo especial sin autorización.

La acción protege el derecho ciudadano a un medio ambiente adecuado tras denuncias de vecinos que reportaron la quema de basura, informó la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU).

Personal de PEPMADU durante clausura de basurero clandestino en Ciudad del Sol, Quer\u00e9taro. Personal de PEPMADU durante clausura de basurero clandestino en Ciudad del Sol, Querétaro. rotativo.com.mx

Durante la visita de inspección, el personal de PEPMADU observó que varios residuos habían sido quemados en el sitio. Al solicitarse la licencia de banco de tiro y el registro al padrón de prestadores de servicios ambientales, el responsable no presentó ninguna documentación válida, explicó la dependencia estatal.

La autoridad colocó sellos y letreros de clausura en el predio clandestino. El propietario dispone de cinco días para manifestar lo que corresponda a su derecho, conforme al Código Ambiental del Estado de Querétaro, precisó la SEDESU.

"Garantizamos la protección al medio ambiente para todos los queretanos", aseguró la dependencia. La PEPMADU continuará con inspecciones y atención a denuncias ciudadanas en los <span style="color:red">18 municipios del estado para combatir basureros clandestinos.

