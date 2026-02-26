San Juan del Río, 26 de febrero de 2026. — El municipio de San Juan del Río no registró altercados al interior de su territorio tras los hechos de violencia ocurridos el domingo pasado en Jalisco, informó el regidor Arturo Calvario Ramírez durante la sesión de Cabildo del Ayuntamiento.
Únicamente se presentaron dos incidentes en la carretera 57, atendidos por la Guardia Nacional, mientras que la coordinación de seguridad entre los tres órdenes de gobierno permitió mantener la calma en la demarcación.
La jornada de violencia del domingo en diversas entidades del país generó preocupación entre la población queretana, aunque las corporaciones de seguridad estatales y federales activaron protocolos de coordinación desde los primeros reportes.
En San Juan del Río, las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Roberto Cabrera establecieron comunicación inmediata con las fuerzas de seguridad estatales para monitorear la situación.
Durante su posicionamiento ante el Cabildo, Calvario Ramírez precisó que la respuesta conjunta de las corporaciones evitó que el municipio se viera afectado.
"Nuestro estado se mantiene como un oasis de paz, comparado con otros estados de México", señaló el regidor, quien atribuyó esa condición a la colaboración real entre los distintos niveles de gobierno.
El edil reconoció que los dos incidentes registrados en la carretera 57 en Querétaro fueron contenidos por elementos de la Guardia Nacional sin que se extendieran al interior de la zona urbana.
También advirtió que circularon rumores y desinformación entre la ciudadanía, aunque no derivaron en situaciones de riesgo.
Calvario reconoce a corporaciones y proyecta seguridad para la Feria
En el mismo posicionamiento, el regidor expresó un reconocimiento a la Fiscalía General del Estado, las policías estatal y municipal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República por su labor coordinada.
"Mantienen a San Juan y a Querétaro como lugares buenos para vivir", agregó Calvario Ramírez.
De cara a los próximos meses, el regidor aseguró que la coordinación de seguridad en San Juan del Río también garantizará el desarrollo de la tradicional Feria de San Juan del Río, que se realizará en aproximadamente 100 días.
A su juicio, la festividad se llevará a cabo con tranquilidad, como ha ocurrido en ediciones anteriores, gracias a los operativos conjuntos entre las distintas corporaciones.