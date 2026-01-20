Predial San Juan del Río: solo enero descuento 20% con seguro

Miles de contribuyentes pueden ahorrar hasta 20 por ciento en impuesto predial y obtener protección gratuita contra incendios, inundaciones y robos; 20 cajas recaudadoras operan en cinco puntos estratégicos.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 20, 2026
San Juan del Río, 20 de enero de 2026. - Miles de contribuyentes de San Juan del Río tienen hasta el 31 de enero para ahorrar 20 por ciento en el pago del impuesto predial y obtener un seguro de vivienda sin costo adicional que protege su patrimonio contra incendios, inundaciones, robos y cubre la remoción de escombros.

El beneficio fiscal representa un ahorro promedio de 800 a mil 500 pesos por contribuyente, según el valor catastral del inmueble, informó el director de Ingresos, Jepthé García Morales.

La administración municipal instaló 20 cajas recaudadoras en cinco ubicaciones estratégicas para facilitar el trámite, incluida una caja exclusiva para adultos mayores que acceden a descuentos adicionales.

El gobierno municipal garantiza que quienes paguen en febrero conservarán un descuento de 8 por ciento, aunque perderán 12 puntos porcentuales de ahorro comparado con enero, precisó el funcionario.

"El seguro de vivienda cubre incendios, robos, remoción de escombros o cualquier desastre hidrometeorológico. La póliza se activa en abril para todos los contribuyentes que pagaron en enero y febrero", explicó García Morales.

El esquema de protección patrimonial opera mediante una cobertura automática que no requiere trámites adicionales y protege inmuebles valuados hasta en 500 mil pesos.

El Centro Cultural y de Convenciones opera siete cajas recaudadoras en horario de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados de 9 a 13 horas, con atención prioritaria para adultos mayores.

Ciudad Vive Oriente dispone de cuatro cajas y servicio de aclaraciones en el mismo horario, mientras que la Antigua Presidencia Municipal en avenida Juárez cuenta con siete puntos de pago.

Los contribuyentes pueden realizar el pago en línea las 24 horas a través del portal oficial del municipio de San Juan del Río o mediante la plataforma Recaudanet, opciones que evitan filas y permiten aprovechar el descuento desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Adicionalmente, el gobierno estatal habilitó ocho cajas en Plaza Epic Center para ampliar la cobertura de atención.

El Centro Cívico y el Centro de Atención Municipal de la Exhacienda de Cerro Gordo operan una caja cada uno de lunes a viernes de 8 a 15:30 horas.

La Tesorería Municipal proyecta recaudar 15 por ciento más comparado con enero de 2025 gracias al atractivo esquema de descuentos y protección patrimonial, aseguró García Morales.

