AMEQ asegura unidad en Tequisquiapan por cobro irregular de tarifa

La Agencia de Movilidad mantiene operativo permanente de inspección tras detectar cobro de 12 pesos en lugar de la tarifa autorizada de 10 pesos.

Gerardo Cuanalo Santos, director de AMEQ, durante anuncio de operativo contra tarifas irregulares en transporte público de Querétaro

Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, durante conferencia sobre operativos de inspección.

Tequisquiapan, 20 de enero de 2026. — La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro aseguró una unidad de transporte público en el municipio de Tequisquiapan por cobrar 12 pesos en lugar de la tarifa autorizada de 10 pesos.

El operativo permanente de inspección impone multas de aproximadamente 5,000 pesos y envió al corralón para unidades infractoras, informó Gerardo Cuanalo Santos, director de la AMEQ.

La dependencia estatal dijo que mantiene vigilancia permanente desde la semana pasada tras especulaciones sobre incrementos no autorizados en tarifas del transporte público en diversos municipios de Querétaro.

El aseguramiento en Tequisquiapan ocurrió durante la mañana, luego de que usuarios reportaron el cobro irregular a la Agencia de Movilidad.

"No está autorizado ningún incremento en la tarifa. Hay un operativo permanente para sancionar al concesionario que implique un aumento", explicó el funcionario estatal. La autoridad reiteró que cualquier modificación en las tarifas del transporte público en Querétaro requiere un procedimiento legal formal que no puede decidir unilateralmente por concesionarios u operadores.

El director de la AMEQ precisó que no existen reportes ni indicios de aumentos irregulares en los municipios de San Juan del Río y Amealco, pese a especulaciones ciudadanas. El operativo de inspección continuará de manera permanente en los 18 municipios del estado para garantizar el respeto a las tarifas autorizadas.

Las autoridades estatales advirtieron que concesionarios reincidentes en cobros irregulares enfrentan el retiro definitivo de sus concesiones, además de las sanciones económicas y el aseguramiento de las unidades. La dependencia solicitó a la ciudadanía reportar cualquier cobro superior a la tarifa autorizada para activar la inspección inmediata.

