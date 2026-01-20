Obras en Puente Corregidora iniciarán el 26 de enero

El gobernador Mauricio Kuri gestionó posposición del inicio de trabajos para proteger ventas navideñas en Mercado de la Cruz y Centro Histórico.

Erick Gudiño durante anuncio de obras en Puente Corregidora en Querétaro.

Erick Gudiño, secretario de Gobierno del estado de Querétaro, durante anuncio de obras en Puente Corregidora.

Querétaro, 20 de enero de 2026. — El gobierno federal iniciará el lunes 26 de enero las obras de ampliación del Puente Corregidora en avenida del mismo nombre, con duración estimada de cuatro a seis meses.

El gobernador Mauricio Kuri González gestionó ante autoridades federales la posposición del inicio que originalmente estaba previsto para el 1 de enero, informó el secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Erick Gudiño, durante conferencia de prensa encabezada por el presidente municipal Felipe Macías Olvera.

La gestión del mandatario estatal tuvo como objetivo proteger las ventas navideñas del Mercado de la Cruz y del Centro Histórico, que se habrían visto afectadas por las obras del tren México-Querétaro. Las autoridades federales aceptaron la solicitud y ajustaron el calendario de trabajos, explicó el funcionario estatal.

"Derivado de los acercamientos que nos instruyó el gobernador se logró posponer el inicio", aseguró Gudiño. La intervención contempla la ampliación del puente existente en sus lados norte y sur mediante colocación de una estructura adicional, precisó el secretario.

Los trabajos se realizarán mayoritariamente en horarios nocturnos con afectaciones preferentemente en carriles laterales. Las autoridades federales confirmaron que la duración estimada es de dos meses una vez que terminen las obras en el Puente Corregidora, detalló el funcionario estatal.

El esquema de obra establece cierres nocturnos totales de lunes a domingo, de 23:00 a 05:00 horas, permitiendo únicamente tránsito local. Durante el día, la zona mantendrá circulación abierta con reducción de carriles mediante sistema de contraflujo, sostuvo Gudiño.

La Sedena, a través de la Agrupación de Ingenieros Militares, ejecutará las obras del tren México-Querétaro, mientras que la planeación corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. El gobierno estatal y municipal coordinan el operativo de movilidad para mitigar afectaciones, enfatizó el secretario.

Las autoridades activaron desde el sábado 24 de enero los dispositivos de entrecruzamiento de carriles en la zona. El carril norte-sur permanecerá cerrado para la obra, mientras el carril sur-norte operará en doble sentido para mantener la circulación, informó el secretario de Movilidad municipal, Pedro Ángeles Luján.

El gobierno estatal solicitó formalmente información técnica a las autoridades federales sobre estudios estructurales en los puentes 2 de Abril y Epigmenio González para garantizar que no exista ningún riesgo con las modificaciones previstas. La respuesta está pendiente, indicó Gudiño.

