Querétaro, 5 de febrero de 2026. —El municipio de Querétaro inició formalmente el proceso de cierre administrativo y transición operativa del relleno sanitario que operó la empresa Veolia durante 30 años.

La concesión, firmada el 19 de octubre de 1995 con inicio de operaciones el 5 de febrero de 1996, concluyó el pasado 4 de febrero tras varios convenios modificatorios que extendieron su vigencia original.

El relleno sanitario opera en Querétaro desde mediados de los años noventa y ha sido pieza central en el manejo de residuos sólidos del municipio.

El 27 de enero, el Cabildo autorizó el arranque formal del proceso de cierre y facultó a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales para coordinar la transición, que incluirá una auditoría ambiental, la elaboración de un plan de clausura y la garantía de continuidad en la disposición de residuos.

Armando Presa, secretario de Servicios Públicos Municipales, informó que el cierre se realizará conforme a la NOM-083 de Semarnat, lo que implica aislar los residuos, minimizar la infiltración de agua, controlar el biogás, prevenir la erosión del suelo y garantizar la estabilidad de los taludes.

La norma exige además un monitoreo de biogás y lixiviados durante 20 años posteriores a la clausura para evitar afectaciones a los mantos freáticos.

Un estudio realizado en junio de 2024 estimó la vida útil del relleno hasta septiembre de 2028; sin embargo, la clausura temporal de la planta de separación de Brokers —que operó con restricciones entre julio y diciembre de 2025— incrementó el volumen de residuos depositados y pudo haber reducido ese plazo.

El funcionario precisó que, con el sistema constructivo actual, la vida útil se calcula hasta "finales del 27 o mediados del 28".

Querétaro analiza ubicación para nuevo relleno sanitario

El secretario confirmó que el municipio trabaja en estudios para definir la ubicación de una nueva infraestructura de disposición final, en coordinación con las secretarías de Desarrollo Sustentable y Desarrollo Urbano.

El crecimiento demográfico de la zona conurbada exige planificar un sitio de al menos 80 hectáreas, y las primeras evaluaciones apuntan a que El Marqués podría ser un punto viable, dado que el territorio del municipio de Querétaro tiene espacios limitados para un proyecto de esas dimensiones.

Presa detalló que se analizan dos vertientes: extender al máximo la capacidad del relleno actual mediante nuevas tecnologías que aprovechen espacios entre celdas, y simultáneamente avanzar en la planeación de un relleno sanitario metropolitano o, en su defecto, uno exclusivo para el municipio.

Los resultados de los estudios paramétricos que ordenó el Cabildo se esperan para mediados o finales de 2027.

La clausura se ejecutará por módulos, ya que cada celda sirve de soporte estructural para las siguientes, y la operación transitoria de Veolia continuará hasta el cierre de la última celda para garantizar que la empresa cumpla con todas las obligaciones ambientales derivadas de la concesión.

