Querétaro, 28 de enero de 2026. - El gobierno municipal inició el proceso de cierre de la concesión del relleno sanitario con transición gradual para evitar afectaciones sanitarias y ambientales.

El presidente municipal, Felifer Macías Olvera, explicó que la decisión contempla asumir progresivamente la operación del sitio mientras se garantizan los derechos laborales de los trabajadores actuales.

La medida fue determinada en sesión de gabinete y busca evitar problemas operativos derivados de un cierre inmediato.

El alcalde señaló que el municipio se hará cargo de la operación pero requiere una transición ordenada. "Debe encargarse el gobierno municipal, pero tiene que darse una transición; no puede ser un cierre de sopetón porque podríamos tener problemas incluso sanitarios y medioambientales", indicó el edil durante conferencia de prensa.

La decisión se da luego de que trabajadores de la empresa Veolia realizaran un bloqueo pacífico en el sitio, exigiendo claridad sobre su situación laboral ante el vencimiento de la concesión.

Los empleados solicitaron su liquidación conforme a la ley y la instalación de una mesa de diálogo con autoridades laborales, después de recibir información contradictoria sobre su futuro.

Municipio garantiza continuidad laboral de trabajadores especializados

Felifer Macías subrayó que todos los trabajadores continuarán desempeñando sus funciones durante y después de la transición. "Todos sus derechos laborales están respetados.

Todos continuarán laborando y seguirán trabajando en cualquier escenario, porque son los especialistas y son quienes saben operar el relleno sanitario en Querétaro", puntualizó el presidente municipal.

El alcalde reconoció que el procedimiento requiere análisis técnico que contemple factores ambientales, sanitarios y operativos. Añadió que el personal especializado seguirá siendo parte fundamental de la operación por su experiencia en el manejo del sitio.

La autoridad municipal informó que el sitio opera de manera normal, con ingreso regular de vehículos recolectores y sin afectaciones al servicio de recolección de residuos en la capital.

El gobierno señaló que se trata de un conflicto entre particulares, aunque mantiene comunicación con la empresa y los trabajadores para facilitar el diálogo.

El objetivo es garantizar la continuidad del servicio sin poner en riesgo la salud pública ni el medio ambiente, al tiempo que se brinda certeza laboral a los empleados involucrados.

El proceso de cierre forma parte de la estrategia municipal para fortalecer la gestión directa de servicios públicos esenciales en la capital queretana.