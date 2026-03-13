53% de Tolimán son mujeres y lideran la actividad económica, pero seis de cada diez viven en pobreza

El municipio tiene 27,916 habitantes con mayoría femenina y participación laboral de mujeres superior a la masculina, según datos del INEGI citados en sesión legislativa.

Sesión legislativa en Tolimán, segundo municipio más pobre de Querétaro, donde se reveló que las mujeres lideran la actividad económica local

El diputado Homero Barrera citó datos del INEGI que muestran a las mujeres como mayoría en la población económicamente activa de Tolimán.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tolimán, 13 de marzo de 2026. — Más de la mitad de la población de Tolimán son mujeres y su participación en la actividad económica supera a la de los hombres, pero el 61.6% de los habitantes vive en situación de pobreza, según cifras del INEGI y el CONEVAL referidas durante una sesión legislativa realizada en esa demarcación.

Los datos fueron citados por el diputado Homero Barrera McDonald, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, durante el análisis de una reforma de igualdad sustantiva.

El Censo de Población y Vivienda 2020 registra 27,916 habitantes en Tolimán: 14,788 mujeres (53%) y 13,128 hombres. Se trata del segundo municipio con mayor proporción de población femenina en Querétaro, solo detrás de San Joaquín (53.64%).

También figura entre los tres municipios con mayores índices de pobreza extrema en el estado, junto con Pinal de Amoles y Landa de Matamoros, de acuerdo con mediciones del CONEVAL.

A pesar de esa participación económica, las condiciones de desigualdad estructural persisten. El diputado Eric Silva Hernández, representante del distrito al que pertenece Tolimán, reconoció la situación y se comprometió a trabajar de manera conjunta con la administración municipal.

"Vamos a llegar a un punto en el cual Tolimán va a tener que dejar de ser el segundo municipio más pobre", indicó el legislador.

El municipio concentra además la mayor población indígena otomí de Querétaro, con alrededor de 5,000 hablantes de lengua indígena según datos censales.

Su ubicación en la zona del semidesierto queretano y las brechas en servicios básicos e infraestructura contribuyen a los indicadores de marginación.

Por su parte, el presidente municipal Alejo Sánchez de Santiago reconoció que los usos y costumbres locales aún mantienen desigualdad entre mujeres y hombres, y solicitó a los legisladores apoyo para gestionar un espacio para un parque digno que mejore la calidad de vida de los habitantes de Tolimán.

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