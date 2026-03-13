Tolimán, 13 de marzo de 2026. — Más de la mitad de la población de Tolimán son mujeres y su participación en la actividad económica supera a la de los hombres, pero el 61.6% de los habitantes vive en situación de pobreza, según cifras del INEGI y el CONEVAL referidas durante una sesión legislativa realizada en esa demarcación.
Los datos fueron citados por el diputado Homero Barrera McDonald, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, durante el análisis de una reforma de igualdad sustantiva.
El Censo de Población y Vivienda 2020 registra 27,916 habitantes en Tolimán: 14,788 mujeres (53%) y 13,128 hombres. Se trata del segundo municipio con mayor proporción de población femenina en Querétaro, solo detrás de San Joaquín (53.64%).
También figura entre los tres municipios con mayores índices de pobreza extrema en el estado, junto con Pinal de Amoles y Landa de Matamoros, de acuerdo con mediciones del CONEVAL.
A pesar de esa participación económica, las condiciones de desigualdad estructural persisten. El diputado Eric Silva Hernández, representante del distrito al que pertenece Tolimán, reconoció la situación y se comprometió a trabajar de manera conjunta con la administración municipal.
"Vamos a llegar a un punto en el cual Tolimán va a tener que dejar de ser el segundo municipio más pobre", indicó el legislador.
El municipio concentra además la mayor población indígena otomí de Querétaro, con alrededor de 5,000 hablantes de lengua indígena según datos censales.
Su ubicación en la zona del semidesierto queretano y las brechas en servicios básicos e infraestructura contribuyen a los indicadores de marginación.
Por su parte, el presidente municipal Alejo Sánchez de Santiago reconoció que los usos y costumbres locales aún mantienen desigualdad entre mujeres y hombres, y solicitó a los legisladores apoyo para gestionar un espacio para un parque digno que mejore la calidad de vida de los habitantes de Tolimán.