Policía toma La Cañada y entrega comunales a empresa constructora

Vecinos de La Cañada acusan golpes en desalojo nocturno y señalan comunales vendidos ilegalmente.

Predio desalojado en prolongación Constituyentes Oriente El Marqués con restos de estructuras destruidas en disputa por tierras comunales de La Cañada

El predio de varias hectáreas en prolongación Constituyentes quedó destruido luego del operativo interinstitucional de la madrugada del viernes en La Cañada, cabecera municipal de El Marqués.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 8 de mayo de 2026. — Tres de la mañana. Cuatro corporaciones de seguridad bloquearon los accesos a La Cañada —Constituyentes, Ciudad Maderas, el libramiento 57— y la maquinaria entró sin previo aviso. Para el amanecer del viernes, las estructuras de madera que decenas de familias habían levantado en el predio de prolongación Constituyentes Oriente quedaban aplastadas.

Dos versiones del mismo hecho: para el gobierno, cumplimiento de una resolución judicial. Para los desalojados, el remate de un despojo que lleva años incubándose.

Predio desalojado en prolongaci\u00f3n Constituyentes Oriente El Marqu\u00e9s con restos de estructuras destruidas en disputa por tierras comunales de La Ca\u00f1ada El predio de varias hectáreas en prolongación Constituyentes quedó destruido luego del operativo interinstitucional de la madrugada del viernes en La Cañada, cabecera municipal de El Marqués. rotativo.com.mx

El conflicto por ese terreno de varias hectáreas, ubicado frente al Centro Expositor hacia la zona oriente de la capital, arrancó el 9 de abril cuando residentes de La Cañada tomaron el predio argumentando que el supuesto propietario carece de documentación válida sobre tierras comunales.

Al día siguiente, más de 50 elementos de la Policía Municipal de El Marqués cerraron el perímetro en espera de la orden judicial que finalmente llegó esta madrugada.

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La versión de los afectados es de una brutalidad que la cifra oficial —"saldo blanco, sin lesionados", consignó Expreso Querétaro a partir de información de las autoridades— no reconoce.

Según los afectados que hablaron con Rotativo de Querétaro en campo, los elementos llegaron sin notificarlos, golpearon a mujeres, confiscaron teléfonos e impidieron sacar ninguna pertenencia. Las gallinas y los pollitos murieron aplastados bajo las máquinas.

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"No presentaron orden de desalojo. Agredieron física y verbalmente a los compañeros", denunció uno de los residentes. Los afectados señalan como beneficiario a Mario Martín Gallardo, identificado como propietario de Promotora Turística Y Ecológica Del Estado De Querétaro, S.A. de C.V. —empresa con domicilio registrado en la colonia Cimatario de la capital y giro oficial en construcción de departamentos y oficinas, no en turismo ni ecología como indica su razón social— y a quien acusan de haber obtenido los comunales de La Cañada de manera irregular.

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Las familias anunciaron que presentarán denuncias penales por las agresiones.

Vega Carriles, Monsalvo y las tierras comunales de El Marqués

La pregunta que el desalojo no responde es anterior al operativo de este viernes: cómo y en qué gobierno se transfirieron los comunales de La Cañada —cabecera municipal de El Marqués— a manos de una empresa privada.

Los afectados exhiben registros de Promotora Turística Y Ecológica con fechas que van del 21 de octubre de 2016 al 11 de mayo de 2022, un periodo que cruza varias administraciones del exalcalde Enrique Vega Carriles, quien gobernó el municipio en cuatro periodos y en 2024 contendió como suplente en la fórmula senatorial panista encabezada por Agustín Dorantes.

Predio desalojado en prolongaci\u00f3n Constituyentes Oriente El Marqu\u00e9s con restos de estructuras destruidas en disputa por tierras comunales de La Ca\u00f1ada El predio de varias hectáreas en prolongación Constituyentes quedó destruido luego del operativo interinstitucional de la madrugada del viernes en La Cañada, cabecera municipal de El Marqués. rotativo.com.mx

El actual presidente municipal, Rodrigo Monsalvo Castelán —quien se desempeñó como secretario particular del ayuntamiento en la administración 2018-2021 de Vega Carriles y a quien residentes y el reportero en campo identifican como su yerno— no emitió postura pública sobre el caso.

El Marqués arrastra disputas por tierra en zonas comunales y ejidales documentadas ante la FGR desde 2023, en un municipio donde la presión inmobiliaria es la mayor del estado tras la saturación de la capital queretana.

Predio desalojado en prolongaci\u00f3n Constituyentes Oriente El Marqu\u00e9s con restos de estructuras destruidas en disputa por tierras comunales de La Ca\u00f1ada El predio de varias hectáreas en prolongación Constituyentes quedó destruido luego del operativo interinstitucional de la madrugada del viernes en La Cañada, cabecera municipal de El Marqués. rotativo.com.mx

El origen documentado del traspaso de los comunales —quién los cedió, con qué aval y bajo qué instrumento legal— queda sin respuesta pública.

Esta misma prolongación de Constituyentes concentra conflictos no resueltos desde semanas antes del estallido del 9 de abril. Hasta el momento, la Presidencia Municipal de El Marqués y la Fiscalía General del Estado de Querétaro no han emitido postura sobre las denuncias de brutalidad vertidas por los residentes.

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