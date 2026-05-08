Comando ataca a policías en Veracruz; persecución llega a Oaxaca

Veracruz, 8 de mayo de 2026. —Un comando armado atacó a una patrulla de la Policía Estatal de Veracruz sobre la carretera federal 145, en el tramo entre Cosamaloapan y Tres Valles, y desencadenó una persecución que se extendió por la carretera federal 175 hacia Oaxaca.

La jornada de violencia movilizó fuerzas federales y estatales sobre el corredor que conecta el puerto de Veracruz con la región de Tuxtepec. El ataque inicial ocurrió la tarde del jueves 7 de mayo cerca de un destacamento de la Guardia Nacional.

De acuerdo con reportes preliminares en la zona, el enfrentamiento estaría precedido por el presunto levantón de un elemento de la Policía Estatal en inmediaciones de Ciudad Alemán y la comunidad de Gabino Barrera.

Hasta el cierre de esta entrega, las autoridades federales y estatales no han emitido un balance oficial sobre el número de víctimas ni han confirmado cuántos elementos policiacos resultaron afectados, en el patrón de agresiones a fuerzas federales registrado en 2026.

La persecución cambió de la federal 145 a la federal 175 en dirección a Santa Cruz y Tuxtepec, donde se concentró parte del operativo de seguridad. Durante la huida, los civiles armados habrían lanzado decenas de ponchallantas sobre distintos tramos para impedir el avance de las corporaciones.

Los primeros reportes hablan de cientos de vehículos afectados, entre automovilistas particulares y unidades oficiales.

Al despliegue se sumaron elementos de la Guardia Nacional, Sedena, fuerzas estatales y policías municipales que instalaron filtros y patrullajes en la franja limítrofe.

Según testigos, integrantes del grupo armado habrían retirado a sus propios heridos en camionetas todoterreno antes de que las fuerzas de seguridad intervinieran. Hospitales de Oaxaca comenzaron a prepararse para recibir lesionados.

Fuentes consultadas describieron el episodio como uno de los enfrentamientos más intensos registrados en años en el corredor Veracruz-Oaxaca.

La carretera federal 145 permanece bajo control de fuerzas federales mientras se desarrollan los peritajes de campo. Hasta el cierre, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz no había informado sobre detenciones ni había confirmado el balance final de víctimas. La coordinación entre estados será clave para la trazabilidad del caso.