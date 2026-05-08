Roma, 8 de mayo de 2026. —Estados Unidos ofreció hasta 100 millones de dólares en ayuda humanitaria al pueblo cubano, pero el régimen de La Habana se niega a aceptar su distribución, declaró este viernes el secretario de Estado Marco Rubio en una rueda de prensa en la capital italiana.

La oferta amplía los nueve millones que Washington ya canalizó tras el huracán Melissa de octubre pasado y plantea como condición que mecanismos independientes garanticen que la asistencia llegue directamente a la población sin pasar por estructuras estatales o militares.

Las autoridades cubanas reaccionaron a la propuesta. El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío calificó la oferta como un "negocio político" y aseguró en sus redes sociales que únicamente se concretaron 2.5 millones de dólares en asistencia real.

La diferencia entre las cifras de Washington y La Habana ilustra la pugna por el control narrativo en medio de la crisis humanitaria que golpea a la isla tras el paso devastador del huracán de octubre.

De los nueve millones canalizados desde octubre, seis millones se distribuyeron a través de Cáritas y la Iglesia Católica, vía elegida por Washington para evitar la intermediación del aparato estatal cubano.

Esos fondos beneficiaron a aproximadamente 24 mil personas en provincias orientales, las más golpeadas por el ciclón categoría tres que tocó tierra el 29 de octubre de 2025 con vientos de 195 kilómetros por hora durante el paso del huracán Melissa.

"Estamos dispuestos a hacer más. Es el régimen el que se interpone en el camino", declaró Rubio, también asesor de Seguridad Nacional, en la rueda de prensa que ofreció tras reunirse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

La víspera, el funcionario cubanoamericano había sostenido un encuentro de dos horas y media con el papa León XIV en el Vaticano, donde abordó la situación de la isla y la ampliación de canales eclesiales para hacer llegar la asistencia.

Las palabras del jefe de la diplomacia estadounidense se sumaron al anuncio de nuevas sanciones contra empresarios vinculados al conglomerado militar de la isla. Rubio adelantó que la administración de Donald Trump tomará "más medidas" contra estructuras económicas que, dijo, concentran la riqueza generada en Cuba en manos de funcionarios del régimen, y advirtió que se prepara una nueva ronda tras la audiencia con Meloni.

El gobierno cubano sostiene que el bloqueo estadounidense es el principal obstáculo para el desarrollo económico de la isla. La oferta de 100 millones de dólares es la cifra más alta mencionada públicamente por Washington desde el paso del huracán y mantiene cerrado el canal directo entre la asistencia y las familias damnificadas. Rubio no precisó plazos ni mecanismos específicos de la propuesta.