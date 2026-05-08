Arango: recortar clases por el Mundial castiga la economía familiar

Querétaro, 8 de mayo de 2026. — El recorte del ciclo escolar por el Mundial de Fútbol no es un problema de organización: es un golpe económico que caerá principalmente sobre las mujeres.

Esa es la lectura del presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, Martín Arango, quien calificó la medida propuesta por la Secretaría de Educación Pública como injusta y señaló que el costo real de esa decisión lo pagarán millones de madres de familia, no el gobierno federal que tardó ocho años en no planear el torneo.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, había anunciado el adelanto del fin del ciclo escolar con el argumento del calor extremo y la logística del torneo internacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum precisó después que se trata de un proyecto todavía en revisión, pero el PAN queretano respondió que esa aclaración no rescata lo ya dicho.

"Lo hecho, hecho está", señaló Arango, quien sostuvo que la declaración deja en evidencia que al gobierno solo le importan "ellos mismos y sus negocios".

La crítica va más allá de la logística cotidiana. Las escuelas, precisó el dirigente, no son únicamente espacios de aprendizaje: también garantizan educación básica, alimentación, protección y recreación de los menores durante la jornada laboral de sus padres.

La afectación sería, a su juicio, "un impacto directo no solo en el tiempo de las personas cuidadoras, sino en el descanso y la economía de millones de madres de familia", porque en México la mayoría de esos cuidados los absorben mujeres.

Mundial 2026 y ocho años sin planear la infraestructura

Arango también apuntó a una falla estructural que, dijo, viene de lejos. El ejecutivo federal tuvo ocho años para preparar la logística del torneo y no cumplió.

El recorte de clases sería, en su lectura, un parche de último momento para que las ciudades sede no "colapsen" con la llegada masiva de turistas. "Seguramente ayer despertaron y se dieron cuenta que no habían hecho nada de lo que dijeron", aseguró; la solución fue "inventar nuevas vacaciones para quitar la mitad de coches y personas de la calle".

Los señalamientos panistas al gobierno federal se han acumulado esta semana en múltiples frentes, desde el caso Sinaloa hasta la política educativa.

¿Cómo afecta el recorte del ciclo escolar a las familias trabajadoras de Querétaro?

Morena no puede seguir jugando con la ciudadanía, concluyó Arango. Si antes lo hacía con la seguridad, el bienestar y la salud de los mexicanos, ahora quiere que millones de madres y padres paguen de su bolsillo la incompetencia de un gobierno al que le sobraron ocho años para actuar.

La consulta ciudadana que el partido lleva a los 18 municipios del estado busca, en ese contexto, recoger directamente el malestar que estas decisiones generan. La SEP no ha precisado cuántos días lectivos se reducirían ni ha publicado fecha definitiva del fin del ciclo escolar 2025-2026.