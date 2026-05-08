Kuri presenta ante la SEDENA caída de 25% en homicidios de Querétaro

Inversión de 400 millones en infraestructura policial respalda la caída en homicidios y robos con violencia.

Gobernador Mauricio Kuri González durante ponencia sobre seguridad y modelo de desarrollo de Querétaro ante el Colegio de la Defensa Nacional en mayo de 2026

El gobernador Mauricio Kuri González expuso ante el Colegio de la Defensa Nacional los resultados de seguridad de Querétaro durante enero-abril de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de mayo de 2026. — Homicidios dolosos, 25% a la baja. Robos con violencia, 25.5% menos. Con esa presentación de datos arrancó el gobernador Mauricio Kuri González su conferencia magistral en el auditorio del Colegio de la Defensa Nacional, ante discentes de la Maestría en Seguridad Nacional de la SEDENA.

El mandatario describió los resultados del periodo enero-abril de 2026 frente al mismo lapso del año anterior; los delitos patrimoniales principales bajaron un 13.4% adicional en ese cuadrimestre, según las cifras que él mismo expuso. El mandatario no precisó la cifra absoluta de homicidios del periodo.

La infraestructura detrás de esos números costó 400 millones de pesos: el Complejo de Seguridad RHINO, un Centro de Mando central y seis centros tácticos operativos. La red activa suma mil 504 puntos de monitoreo, más de seis mil cámaras, 18 hangares de drones y 218 arcos carreteros.

Gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez durante ponencia sobre seguridad y modelo de desarrollo de Quer\u00e9taro ante el Colegio de la Defensa Nacional en mayo de 2026 El gobernador Mauricio Kuri González expuso ante el Colegio de la Defensa Nacional los resultados de seguridad de Querétaro durante enero-abril de 2026. rotativo.com.mx

Querétaro fue, sostuvo el gobernador, el primer estado del país en certificar el cien por ciento de sus corporaciones policiacas — una trayectoria que el SESNSP ha documentado desde el arranque del año con registros en su nivel más bajo desde 2022.

Medido frente a los seis años de la administración anterior, el comparativo va en la misma dirección: detenidos, más 43.8%; vehículos recuperados, 35.5%; armas aseguradas, 55.6%; droga asegurada, 110%; órdenes de aprehensión ejecutadas, 98.6%. Los remitidos a juzgado cívico crecieron 137.2 por ciento.

"No ha sido un éxito de mi gobierno, sino de un ecosistema que tenemos en Querétaro desde hace mucho tiempo", indicó Kuri González. La Policía Estatal ocupa el primer lugar nacional en confianza ciudadana según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.

Certidumbre jurídica e inversión: los dos ejes del modelo queretano

El gobernador desarrolló el argumento económico con la misma extensión que el de seguridad. Entre 2006 y el cuarto trimestre de 2025, Querétaro acumuló 18 mil 748 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa.

La industria automotriz emplea a más de 80 mil personas y exportó 8 mil 609 millones en autopartes; la aeroespacial concentra el 37% de las exportaciones nacionales del sector y creció 14% anual durante dos décadas; el segmento de tecnologías de información coloca al estado en primer lugar nacional en centros de datos.

Gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez durante ponencia sobre seguridad y modelo de desarrollo de Quer\u00e9taro ante el Colegio de la Defensa Nacional en mayo de 2026 El gobernador Mauricio Kuri González expuso ante el Colegio de la Defensa Nacional los resultados de seguridad de Querétaro durante enero-abril de 2026. rotativo.com.mx

La formalidad laboral ronda 64 por ciento. "El mejor programa social es el empleo", señaló ante los militares.

¿Por qué Querétaro es referente nacional en seguridad?

La respuesta de Kuri González fue institucional: coordinación entre los tres órdenes de gobierno, trabajo conjunto con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General del Estado y la XVII Zona Militar.

La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz celebró sesión el 13 de abril con cuatro alcaldes del sur del estado; las autoridades no hicieron públicas metas operativas concretas para los meses restantes del año.

La ponencia ante la SEDENA ocurre cuando Kuri González avanza en la evaluación de cinco aspirantes a la gubernatura de 2027 sin revelar nombre; lo acompañó en el foro el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández.

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