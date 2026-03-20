Alcalde de San Juan del Río dice que Querétaro resuelve siete de cada 10 homicidios

Cabrera Valencia destacó a la Fiscalía General del Estado como ejemplo nacional en esclarecimiento de homicidios y feminicidios.

Fiscalía General del Estado de Querétaro, señalada por el alcalde Cabrera Valencia como referente nacional en esclarecimiento de homicidios

La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a cargo del doctor Víctor de Jesús, es señalada por el alcalde como referente en resolución de homicidios y feminicidios.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de marzo de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro esclarece siete de cada 10 homicidios con violencia que ocurren en la entidad, según afirmó este viernes el alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, quien calificó a la institución como "la mejor fiscalía del país".

El dato contrasta con la impunidad nacional en homicidio doloso, que según el reporte Hallazgos 2023 de la organización México Evalúa supera el 96% — es decir, a nivel federal se resuelven menos de cuatro de cada 100 casos.

Cabrera Valencia no precisó la fuente de la cifra que atribuyó a la Fiscalía queretana, aunque el señalamiento coincide con una tendencia documentada: México Evalúa identifica en su último informe disponible a Querétaro entre los estados que muestran reducción de impunidad en delitos específicos, a diferencia de la mayoría de las entidades, donde el indicador se ha mantenido por encima del 90% desde 2018 sin mejora significativa.

El alcalde mencionó a dos titulares de la dependencia bajo cuya gestión se consolidó ese desempeño: el exfiscal Alejandro Echeverría Cornejo y el actual titular, el doctor Víctor de Jesús Hernández.

"En ambos casos la fiscalía siempre ha dado resultados en casos tan complicados y tan sensibles como los feminicidios", indicó Cabrera Valencia, quien agregó que Querétaro "es un ejemplo de no impunidad y de aplicar la ley".

Denuncia ciudadana, clave para sostener los resultados de la Fiscalía

El llamado del alcalde apuntó directamente a la población. Acercarse con la denuncia es "la mejor manera de reconocer el trabajo" de la institución, sostuvo, y advirtió que mantener ese desempeño requiere credibilidad y confianza sostenidas desde la ciudadanía.

La coordinación entre la Fiscalía, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública municipal y las autoridades migratorias se gestiona, según Cabrera Valencia, a través de la Mesa de Paz, espacio donde se definen estrategias conjuntas de atención a la seguridad en el municipio.

¿Qué dice la evidencia disponible sobre impunidad en Querétaro?

El reporte Hallazgos 2023 de México Evalúa, documenta que Querétaro figura entre los pocos estados con tendencia de mejora en impunidad para delitos específicos, un contexto que da sustento parcial al reconocimiento institucional, aunque la magnitud exacta del avance está pendiente de verificación con datos de la propia Fiscalía estatal.

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