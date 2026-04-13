Roberto Cabrera regresa a Estancia de Bordos: reforestan con 70 niños y 50 padres de familia

El alcalde regresa por segunda ocasión a una comunidad rural para verificar compromisos del programa Sanjuanízate.

Roberto Cabrera Valencia encabeza jornada de reforestación con vecinos de Estancia de Bordos en San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la jornada de reforestación en Estancia de Bordos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de abril de 2026. — El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia regresó este lunes a Estancia de Bordos para encabezar una jornada de reforestación en la que participaron 70 niñas y niños y más de 50 madres y padres de familia, como parte del seguimiento a los compromisos asumidos con esta comunidad rural durante la tercera edición del programa Miércoles en Estancia de Bordos, realizada el pasado 18 de febrero. Es la segunda localidad del municipio a la que el alcalde vuelve para verificar acuerdos.

La visita se inscribe dentro del programa Sanjuanízate, anunciado en enero por la administración municipal, que contempla jornadas semanales de atención cada miércoles en las 83 comunidades rurales del municipio.

Roberto Cabrera Valencia encabeza jornada de reforestaci\u00f3n con vecinos de Estancia de Bordos en San Juan del R\u00edo Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la jornada de reforestación en Estancia de Bordos. rotativo.com.mx

La estrategia promueve la siembra de árboles, el cuidado del agua y el uso de espacios públicos, además de acercar trámites de Seguridad Pública, Desarrollo Social, Secretaría de la Mujer, Juventud, DIF municipal y JAPAM directamente a las localidades.

La administración municipal no precisó qué compromisos puntuales se concretaron en esta jornada de seguimiento ni qué obras o entregas se sumaron a la actividad de reforestación.

Tampoco se informó la cantidad de árboles sembrados ni el destino específico de la plantación. La jornada original del 18 de febrero registró 35 atenciones brindadas por ocho dependencias municipales con acciones de bacheo, vacunación de mascotas, capacitación agropecuaria y entrega de jitomate.

Roberto Cabrera Valencia encabeza jornada de reforestaci\u00f3n con vecinos de Estancia de Bordos en San Juan del R\u00edo Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la jornada de reforestación en Estancia de Bordos. rotativo.com.mx

Antes de Estancia de Bordos, la única comunidad donde la administración había dado seguimiento documentado a los acuerdos del Sanjuanízate fue Arcila, primera localidad visitada cuando arrancó el programa en febrero.

En aquella ocasión, el cumplimiento incluyó la siembra de 20 árboles, la donación de 20 ejemplares más a la Casa Ejidal, tres toneladas de cemento y una silla de ruedas para el Centro de Salud comunitario.

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