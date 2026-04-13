San Juan del Río, 13 de abril de 2026. — El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia regresó este lunes a Estancia de Bordos para encabezar una jornada de reforestación en la que participaron 70 niñas y niños y más de 50 madres y padres de familia, como parte del seguimiento a los compromisos asumidos con esta comunidad rural durante la tercera edición del programa Miércoles en Estancia de Bordos, realizada el pasado 18 de febrero. Es la segunda localidad del municipio a la que el alcalde vuelve para verificar acuerdos.
La visita se inscribe dentro del programa Sanjuanízate, anunciado en enero por la administración municipal, que contempla jornadas semanales de atención cada miércoles en las 83 comunidades rurales del municipio.
Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la jornada de reforestación en Estancia de Bordos. rotativo.com.mx
La estrategia promueve la siembra de árboles, el cuidado del agua y el uso de espacios públicos, además de acercar trámites de Seguridad Pública, Desarrollo Social, Secretaría de la Mujer, Juventud, DIF municipal y JAPAM directamente a las localidades.
La administración municipal no precisó qué compromisos puntuales se concretaron en esta jornada de seguimiento ni qué obras o entregas se sumaron a la actividad de reforestación.
Tampoco se informó la cantidad de árboles sembrados ni el destino específico de la plantación. La jornada original del 18 de febrero registró 35 atenciones brindadas por ocho dependencias municipales con acciones de bacheo, vacunación de mascotas, capacitación agropecuaria y entrega de jitomate.
Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la jornada de reforestación en Estancia de Bordos. rotativo.com.mx
Antes de Estancia de Bordos, la única comunidad donde la administración había dado seguimiento documentado a los acuerdos del Sanjuanízate fue Arcila, primera localidad visitada cuando arrancó el programa en febrero.
En aquella ocasión, el cumplimiento incluyó la siembra de 20 árboles, la donación de 20 ejemplares más a la Casa Ejidal, tres toneladas de cemento y una silla de ruedas para el Centro de Salud comunitario.