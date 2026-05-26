Buscadoras rastrean restos en La Llave, San Juan del Río

San Juan del Río, 26 de mayo de 2026. ---Una colectiva de mujeres buscadoras de personas desaparecidas trabaja desde la mañana de este martes en una construcción antigua y abandonada en la comunidad de La Llave, al poniente del municipio, a un costado de la carretera que conecta con La Estancia, acompañada por autoridades de Protección Civil Municipal, tras un reporte ciudadano que apuntaba a la posible existencia de túneles con restos humanos en el inmueble.

El despliegue se mantuvo durante toda la jornada en el predio, ubicado sobre el tramo carretero que conecta a la cabecera municipal con las comunidades del poniente. Hasta la tarde, las labores continuaban sin que se reportara el hallazgo de indicios óseos, ropa o cualquier otro elemento que justificara la intervención de la Fiscalía General del Estado o de servicios periciales, según información de las autoridades municipales presentes en el sitio.

Colectiva de mujeres buscadoras y autoridades de Protección Civil Municipal rastrearon una construcción antigua en la comunidad de La Llave. rotativo.com.mx

El reporte que activó la búsqueda señalaba, de acuerdo con la información recabada en el lugar, que dentro de la construcción habrían existido cavidades o túneles donde presuntamente podrían encontrarse restos de personas.

La revisión incluyó el recorrido por las estructuras antiguas del inmueble y la inspección de las zonas que el reporte ciudadano identificaba como potencialmente relevantes.

Búsqueda en La Llave continúa sin indicios al cierre de la tarde

Autoridades de Protección Civil Municipal acompañaron a la colectiva en las labores de revisión técnica del predio. La participación de la dependencia municipal se limita al apoyo logístico y a la verificación de condiciones de seguridad estructural del inmueble abandonado, sin atribuciones de investigación ministerial.

La jornada se suma al registro de búsquedas en campo que las colectivas de Querétaro mantienen desde hace años. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, San Juan del Río acumula uno de los registros más altos del estado en reportes de personas no localizadas, con énfasis sostenido en mujeres mayores de edad, según se reflejó en el último corte estatal disponible.

Colectiva de mujeres buscadoras y autoridades de Protección Civil Municipal rastrearon una construcción antigua en la comunidad de La Llave. rotativo.com.mx

¿Qué pasa si no se localizan restos en la construcción?

Si las labores concluyen sin indicios, la información recabada por la colectiva y por Protección Civil se documenta para futuras diligencias. La intervención de fiscales y servicios periciales se activa únicamente cuando existe un hallazgo material que lo justifique. En esta jornada, las autoridades municipales descartaron ese escenario hasta el corte de la tarde.

Las familias buscadoras de México sostienen la mayor parte de las jornadas de rastreo en campo en el país. Las autoridades no precisaron si la revisión del predio en La Llave se prolongará durante las próximas horas.