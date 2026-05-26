Cae Isaí "N", sobrino de "El Chapo", en Nogales

Sedena y FGR aseguran además 687 kilos de cocaína y 151 armas en cateo a inmueble de Tapachula.

Operativo del Gabinete de Seguridad federal con elementos de la Guardia Nacional desplegados en operativo contra el crimen organizado

Cateo en Tapachula, Chiapas, dejó 687 kilos de cocaína, 151 armas, 363 cargadores y 18 granadas aseguradas.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 26, 2026
Mariana Torres García

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México, 26 de mayo de 2026. --- Isaí "N", identificado como sobrino de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, fue detenido este lunes en Nogales, Sonora, en una acción derivada de labores de inteligencia militar y coordinada por el Gabinete de Seguridad federal.

El detenido cuenta con una orden de extradición vigente, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de su cuenta oficial en la red social X.

La captura se desprendió de trabajos de inteligencia central de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República a través de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional e instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

García Harfuch no precisó el nombre completo del detenido ni el grado exacto de parentesco con el fundador del Cártel de Sinaloa, recluido en una prisión federal de Estados Unidos desde 2019.

En una acción paralela ejecutada el mismo día, autoridades federales cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en Tapachula, Chiapas, donde aseguraron 687 kilos de cocaína,

151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas. El funcionario federal agradeció la colaboración del gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, sin detallar si hubo personas detenidas durante el operativo.

Sobrino de "El Chapo" enfrenta proceso de extradición

La detención de Isaí "N" se suma a una serie de capturas de familiares y operadores de la organización criminal fundada por los hermanos Guzmán Loera.

La SSPC no precisó al cierre de esta edición a qué país se solicita la extradición ni los cargos específicos que enfrenta el detenido, aunque los procesos de este tipo contra integrantes del Cártel de Sinaloa son requeridos habitualmente por cortes federales de Estados Unidos.

La organización atraviesa una fractura interna desde julio de 2024, cuando Ismael "El Mayo" Zambada fue entregado a autoridades estadounidenses en un episodio que detonó enfrentamientos entre las facciones de "Los Chapitos" y "La Mayiza" en distintos puntos de Sinaloa.

¿Qué se aseguró en el cateo de Tapachula?

El decomiso en Chiapas representa uno de los aseguramientos más voluminosos de cocaína reportados públicamente por el Gabinete de Seguridad en lo que va de 2026. La cifra de 687 kilogramos, sumada a las 151 armas de fuego y 18 granadas, sugiere la existencia de una bodega de almacenamiento vinculada a estructuras de tráfico transnacional.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General de la República no ha emitido postura sobre la consignación del material asegurado ni sobre posibles detenidos derivados del cateo.

seguridad criminalidad narcotrafico gobierno

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