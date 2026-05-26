Falsa página de Claude AI distribuye malware Beagle en México

El instalador troyanizado de Claude-Pro pesa 505 megabytes y abre control remoto sobre la computadora infectada.

Pantalla con código de programación y logotipo de alerta de ciberseguridad ilustra campaña de malware Beagle vía Claude AI falso

Investigadores de Sophos X-Ops descubrieron que claude-pro[.]com imita al sitio oficial de Anthropic para distribuir un instalador troyanizado de 505 megabytes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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México, 26 de mayo de 2026. ---Dos de cada tres mexicanos ya usan herramientas de inteligencia artificial en su vida diaria y los ciberdelincuentes lo notaron. Investigadores de la firma británica Sophos publicaron un análisis sobre una página falsa que imita al chatbot Claude AI, propiedad de la compañía estadounidense Anthropic, y que en realidad instala un programa espía recién documentado al que los analistas bautizaron como Beagle.

El sitio fraudulento, alojado en el dominio claude-pro[.]com, funciona como cebo de una campaña activa de publicidad maliciosa en buscadores y posicionamiento contaminado en Google.

El equipo de Sophos X-Ops, encabezado por los investigadores Chaitanya Ghorpade, Gabor Szappanos, Rahul Dugar, Rahil Shah y Matt Wixey, rastreó la infraestructura del sitio falso hasta un servidor montado en marzo de 2026.

La página imita los colores, las fuentes y la estructura visual del portal legítimo de Claude, aunque la copia es burda: la mayoría de los enlaces redirige a la portada y solo destaca un botón de descarga de un supuesto producto llamado Claude-Pro Relay.

Hasta el momento, Anthropic no había emitido postura al cierre de esta redacción sobre el caso de suplantación.

El archivo que entrega el sitio pesa alrededor de 505 megabytes, viaja como un ZIP llamado Claude-Pro-windows-x64.zip y contiene un instalador MSI. Una vez ejecutado, deposita tres archivos en la carpeta de inicio de Windows: NOVupdate.exe, NOVupdate.exe.dat y avk.dll.

El primero es un actualizador firmado digitalmente del antivirus alemán G DATA, recurso que los atacantes secuestran mediante una técnica conocida como DLL sideloading para que el sistema operativo cargue una versión maliciosa de la librería en lugar de la legítima.


Pantalla con c\u00f3digo de programaci\u00f3n y logotipo de alerta de ciberseguridad ilustra campa\u00f1a de malware Beagle v\u00eda Claude AI falso Investigadores de Sophos X-Ops descubrieron que claude-pro[.]com imita al sitio oficial de Anthropic para distribuir un instalador troyanizado de 505 megabytes. rotativo.com.mx

Beagle ejecuta ocho comandos sobre la computadora infectada

Una vez activo, Beagle se comunica con el servidor de control license[.]claude-pro[.]com, alojado en la nube de Alibaba en la dirección 8.217.190.58, sobre los puertos TCP 443 y UDP 8080.

El backdoor admite ocho instrucciones: ejecutar comandos del sistema, subir archivos, descargar archivos, crear directorios, listar contenido, eliminar directorios, renombrar archivos y autodesinstalarse. Todo el tráfico viaja cifrado con una llave AES fija que Sophos extrajo del código.

¿Cómo confirmar si una computadora fue infectada?

Sophos recomienda revisar la carpeta de inicio de Windows en busca de los tres archivos sospechosos y bloquear conexiones salientes hacia claude-pro[.]com y license[.]claude-pro[.]com.

La firma localizó muestras adicionales con la misma llave de cifrado en febrero, marzo y abril de 2026, algunas suplantando actualizadores de Microsoft Defender, CrowdStrike, SentinelOne y Trellix.

Para las y los usuarios mexicanos, la recomendación operativa es descargar Claude exclusivamente desde claude.ai y desconfiar de los resultados patrocinados que aparezcan en buscadores al teclear el nombre del asistente.

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