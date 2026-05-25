Querétaro abre 13 talleres gratuitos del ICATEQ para mujeres

Querétaro, 25 de mayo de 2026. --- Trece talleres gratuitos certificados por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro abrirán inscripciones hasta el 31 de mayo en el Centro de Empoderamiento del municipio de Querétaro, que sumará por primera vez sedes en cinco delegaciones para acercar la oferta a las colonias periféricas.

Los cursos arrancan el 1 de junio y concluyen el 4 de julio, con duración de 30 horas, cupo de 30 mujeres por grupo y horarios matutinos y vespertinos.

La convocatoria pertenece a la tercera generación del programa que opera la Secretaría de la Mujer y se publica veintiún días después de que la dependencia entregó certificados a la segunda generación de 312 egresadas, una promoción 18.5 por ciento menor que la primera de 2025. El municipio no precisó la meta de inscripción proyectada para esta tercera convocatoria.

La oferta de profesionalización para esta generación incluye aplicación de gel semipermanente en uñas, laminado, pigmento y diseño de cejas, corte de cabello básico, maquillaje avanzado, masaje corporal, pastas y ensaladas, bocadillos y snacks profesionales, panadería básica, tartas y pays para emprender, el mundo de las galletas, arte en gelatina, joyería artesanal e inglés básico.

Todos se imparten en la sede principal del Centro de Empoderamiento, ubicado en avenida Plateros 244, en San Pedrito Peñuelas, delegación Epigmenio González.

Trece oficios integran la oferta de la tercera generación, desde gastronomía y belleza hasta diseño digital con Adobe Photoshop e inglés básico.

La estrategia 2026 de la Secretaría de la Mujer, anunciada desde enero con el traslado de oficinas administrativas al Centro de Empoderamiento, abre talleres en sedes adicionales distribuidas en el municipio.

El plantel ICATEQ Vicentinas, en Cuauhtémoc 5, colonia Las Rosas del Centro Histórico, recibirá el taller de diseño e impresión con Adobe Photoshop. Corte de cabello básico se impartirá en Mompaní, masaje corporal en La Palma, tartas y pays para emprender en Santa Rosa Jáuregui, gelatinas gourmet en Buenavista y pastas y ensaladas en Pintillo.

La descentralización se enmarca en la reestructuración del Centro ejecutada en abril, cuando la dependencia dividió la operación en dos circuitos: uno de emprendimiento y otro de empoderamiento integral.

La secretaria Beatriz León Sotelo, quien asumió la titularidad el 1 de abril, sostuvo entonces que el seguimiento a las egresadas se reforzaría con un carnet de círculo para conducirlas hasta la certificación oficial.

¿Cómo inscribirse a los talleres del Centro de Empoderamiento en Querétaro?

Las inscripciones se realizan de manera presencial en el Centro de Empoderamiento de Avenida Plateros 244, en los módulos itinerantes que recorren las delegaciones municipales y en un módulo especial que se instalará este martes en la Alameda Hidalgo.

Las interesadas deben presentar INE vigente y comprobante de domicilio del municipio de Querétaro. La dependencia habilitó el teléfono 442 824 0757 para informes sobre horarios y sedes.Los cursos contemplan una lista de materiales por cuenta de cada participante, aunque la enseñanza es gratuita.