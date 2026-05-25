Querétaro abre 13 talleres gratuitos del ICATEQ para mujeres

Treinta horas por curso, certificación oficial y seis sedes en delegaciones; convocatoria cierra el 31 de mayo.

Talleres gratuitos ICATEQ del Centro de Empoderamiento del municipio de Querétaro para mujeres mayores de edad

Trece oficios integran la oferta de la tercera generación, desde gastronomía y belleza hasta diseño digital con Adobe Photoshop e inglés básico.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de mayo de 2026. --- Trece talleres gratuitos certificados por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro abrirán inscripciones hasta el 31 de mayo en el Centro de Empoderamiento del municipio de Querétaro, que sumará por primera vez sedes en cinco delegaciones para acercar la oferta a las colonias periféricas.

Los cursos arrancan el 1 de junio y concluyen el 4 de julio, con duración de 30 horas, cupo de 30 mujeres por grupo y horarios matutinos y vespertinos.

La convocatoria pertenece a la tercera generación del programa que opera la Secretaría de la Mujer y se publica veintiún días después de que la dependencia entregó certificados a la segunda generación de 312 egresadas, una promoción 18.5 por ciento menor que la primera de 2025. El municipio no precisó la meta de inscripción proyectada para esta tercera convocatoria.

La oferta de profesionalización para esta generación incluye aplicación de gel semipermanente en uñas, laminado, pigmento y diseño de cejas, corte de cabello básico, maquillaje avanzado, masaje corporal, pastas y ensaladas, bocadillos y snacks profesionales, panadería básica, tartas y pays para emprender, el mundo de las galletas, arte en gelatina, joyería artesanal e inglés básico.

Todos se imparten en la sede principal del Centro de Empoderamiento, ubicado en avenida Plateros 244, en San Pedrito Peñuelas, delegación Epigmenio González.

Talleres gratuitos ICATEQ del Centro de Empoderamiento del municipio de Quer\u00e9taro para mujeres mayores de edad Trece oficios integran la oferta de la tercera generación, desde gastronomía y belleza hasta diseño digital con Adobe Photoshop e inglés básico.

Sedes descentralizadas en cinco delegaciones de Querétaro

La estrategia 2026 de la Secretaría de la Mujer, anunciada desde enero con el traslado de oficinas administrativas al Centro de Empoderamiento, abre talleres en sedes adicionales distribuidas en el municipio.

El plantel ICATEQ Vicentinas, en Cuauhtémoc 5, colonia Las Rosas del Centro Histórico, recibirá el taller de diseño e impresión con Adobe Photoshop. Corte de cabello básico se impartirá en Mompaní, masaje corporal en La Palma, tartas y pays para emprender en Santa Rosa Jáuregui, gelatinas gourmet en Buenavista y pastas y ensaladas en Pintillo.

La descentralización se enmarca en la reestructuración del Centro ejecutada en abril, cuando la dependencia dividió la operación en dos circuitos: uno de emprendimiento y otro de empoderamiento integral.

La secretaria Beatriz León Sotelo, quien asumió la titularidad el 1 de abril, sostuvo entonces que el seguimiento a las egresadas se reforzaría con un carnet de círculo para conducirlas hasta la certificación oficial.

¿Cómo inscribirse a los talleres del Centro de Empoderamiento en Querétaro?

Las inscripciones se realizan de manera presencial en el Centro de Empoderamiento de Avenida Plateros 244, en los módulos itinerantes que recorren las delegaciones municipales y en un módulo especial que se instalará este martes en la Alameda Hidalgo.

Las interesadas deben presentar INE vigente y comprobante de domicilio del municipio de Querétaro. La dependencia habilitó el teléfono 442 824 0757 para informes sobre horarios y sedes.Los cursos contemplan una lista de materiales por cuenta de cada participante, aunque la enseñanza es gratuita.

icateqartes y oficiosmujer

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