México: Piden expertas feministas evaluación de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias

Cd. de México, mayo (SEMlac).- Expertas feministas solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una evaluación pública y participativa, profunda y con información de las dos últimas décadas de operación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, en toda la República mexicana, desde que fue publicada y en las materias jurídicas en las que se ha plasmado este derecho.

Al terminar los tres días del Foro en defensa y exigencia del cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), realizado luego de que la Presidencia de la República presentara una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el delito de Feminicidio, pidieron también que dicha iniciativa completa se presente públicamente.

En una segunda petición, señalan que se presente públicamente la propuesta de iniciativa completa que el poder ejecutivo federal comunicó en el espacio de la mañanera del pueblo, de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de Feminicidio, para su análisis y debate democrático con la sociedad civil interesada.

Las expertas feministas expresan su beneplácito porque distintas autoridades del gobierno federal se interesan en la violencia contra las mujeres, que incluye el feminicidio de miles de ellas, así como en erradicar la impunidad que, en estos casos, según distintas instituciones públicas y ciudadanas, es mayor de 90 por ciento.

Luego explican que el término de feminicidio no surge de imaginar asesinos solitarios y de película, sino que tiene sustento en una epistemología que comprende la desigualdad y la discriminación contra las mujeres, como la estructura que sostiene la violencia contra las mujeres y su impunidad.

Por ello, reiteran que cualquier acción que se quiera realizar, si no parte de dicha epistemología, corre el riesgo de ser contraproducente y generar un retroceso en lo logrado hasta ahora.

Recuerdan que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias se realizó en un proceso científico, participativo y crítico de la legislación vigente en México. La tipificación del delito de feminicidio también.

Sabemos que toda norma es perfectible y somos las primeras en buscar su mejora, pero el hecho de ni siquiera conocer oficialmente con el proyecto completo de iniciativa Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el daño por el delito de Feminicidio por parte del ejecutivo federal, deja a la especulación y preocupación el proceso, señalan.

"El vacío no es total",, señalan las firmantes, entre las cuales destacan Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Red de Investigadoras por la vida y la libertad de las mujeres, y Alda Facio Montejo, ex relatora sobre discriminación contra las mujeres y niñas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Explican que la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, hace pocas semanas, y el antecedente en 2022 del entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, establecen elementos que no se pueden aceptar.

"Respecto al tipo penal, las más de 20 agravantes a las hipótesis de razón de género, muchas de ellas duplicándose entre sí; la confusión dolosa entre la condición sexuada de las mujeres y la identidad de género, así como los rangos de sanción más allá del límite constitucional son algunos de los elementos que advierten que la propuesta, más que una solución será un nuevo obstáculo para el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia", suscriben.

Advierten que en aspectos para las políticas de prevención, atención, investigación y reparación del daño, hay duplicidad con la normatividad vigente, tanto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, la Ley General de Víctimas y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que preocupa por la inseguridad y confusión jurídica que puede generar.

A manera de recordatorio, exponen que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, reconocido en la normatividad internacional que México ratificó y armonizó en la normatividad general administrativa, pero también penal, laboral, familiar, electoral y del servicio público, "requiere de la mayor ética, conocimiento científico y participación democrática para que su efectivo fortalecimiento sea una realidad".

Este pronunciamiento fue firmado, también, por Imelda Marrufo Nava, coordinadora general de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Mónica Luna Blanco, perita en antropología social con perspectiva de género del Laboratorio de Antropología Aplicada para la atención de violencia feminicida; y la abogada feminista Andrea Medina Rosas.

Además, por Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, magistrada penal en el Supremo tribunal de Justicia de Chihuahua; Indira P. Gómez, abogada independiente; Aimeé Vega Montiel, CEIICH,UNAM; la economista Magdalena García Hernández; Giulia Marchese, investigadora especializada en datos de género y geografía política y la abogada feminista y directora de justicia Pro Persona, Ana Yeli Garrido.

