Cd. de México, mayo (SEMlac).- "La deuda con los derechos económicos de las mujeres es una deuda con toda la sociedad. Está en el tiempo que no se reconoce, en los ingresos que no llegan, en el trabajo no remunerado que sostiene la vida, en el crédito que se niega, en las barreras para emprender, en las brechas digitales y en el menor poder de decisión sobre la economía. Saldar esa deuda es avanzar hacia sociedades más justas, democráticas y sostenibles", subraya Alejandra Mora, secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA).

Al anunciar que se realizará la Cuadragésima Asamblea de delegados de la CIM, del 27 al 29 de mayo en Washington D.C., sendas sesiones en las que se abordará como eje temático los derechos económicos de las mujeres de las Américas: políticas y estrategias para la garantía de la autonomía y el poder de negociación.

En un comunicado de prensa, la CIM OEA destaca la importancia de esta Cuadragésima Asamblea de Delegadas de la CIM que coloca en el centro de la agenda hemisférica una discusión de alto interés público: cómo saldar la deuda pendiente con los derechos económicos de las mujeres y, con ello, con la sociedad en su conjunto.

Señala que su relevancia radica en que reúne a autoridades nacionales, Delegadas Titulares ante la CIM, organismos internacionales, la cooperación y la sociedad civil, para abordar brechas que inciden directamente en la vida cotidiana de millones de mujeres y en el desarrollo democrático, económico y social de las Américas.

La Asamblea permite contextualizar, con datos y decisiones de política pública, temas que atraviesan la agenda regional: empleo, ingresos, emprendimiento, trabajo no remunerado, cuidados, inclusión financiera, conectividad, habilidades digitales y la participación de las mujeres en la vida económica y pública.

De acuerdo con el texto, reúne a las Delegadas Titulares ante la CIM que, en su gran mayoría son las autoridades de los mecanismos nacionales para el adelanto de los derechos de las mujeres, y aborda la inclusión laboral, el emprendimiento, la inclusión financiera y la inclusión digital desde una perspectiva de derechos humanos, autonomía económica e igualdad de género.

Además, vincula los derechos económicos de las mujeres con la reducción de la pobreza, la prevención de la violencia, la calidad democrática y el desarrollo sostenible; además de que presenta herramientas regionales de política pública, incluidas leyes modelo interamericanas orientadas a apoyar a los Estados en el cierre de brechas estructurales.

También incluye el diálogo con organizaciones de la sociedad civil sobre las prioridades para una agenda de derechos económicos de las mujeres y contempla la elección de las autoridades de la CIM para el período 2026-2029, incluida la Presidencia, tres Vicepresidencias y cinco Estados Miembros del Comité Directivo.

Los datos: trabajo, ingresos y emprendimiento

. En América Latina y el Caribe, una de cada dos mujeres en edad de trabajar no participa en el mercado laboral formal. Fuente: CEPALSTAT.

. El 25 por ciento de las mujeres de 15 años o más en la región no cuenta con ingresos propios. Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, CEPAL.

. El 60 por ciento de las mujeres que no trabajan de forma remunerada señala las responsabilidades de cuidado como la principal causa. Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, CEPAL.

. Las mujeres que participan en el mercado laboral enfrentan tasas de desocupación superiores a las de los hombres y perciben remuneraciones inferiores en un promedio del 22 por ciento. Fuente: CEPALSTAT.

. La tasa de informalidad en el empleo de las mujeres supera la de los hombres y, con frecuencia, supera el 50 por ciento. Fuente: Organización Internacional del Trabajo, Panorama Laboral 2025.

. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99,5 por ciento del tejido empresarial de la región y generan el 61 por ciento del empleo formal, pero el 73 por ciento de las pymes lideradas por mujeres no logra obtener financiamiento suficiente. Fuente: BID.

. Las mujeres representan solo el 25 por ciento de los cargos directivos de la región, el 35 por ciento de la fuerza laboral tecnológica y menos del 35 por ciento del personal en comercio exterior. Fuente: BID.

. Seis de cada diez empresas no ofrecen licencia de maternidad más allá de lo legalmente exigido y apenas el 15 por ciento analiza internamente las brechas salariales. Fuente: BID.

Contexto económico general

. Las mujeres suelen reinvertir hasta 90 por ciento de sus ingresos en educación, salud y nutrición de sus familias y comunidades, frente al 30-40 por ciento de los hombres. Fuente: Banco Mundial.

. De lograrse la igualdad de género, el Producto Interno Bruto (PIB) regional podría crecer hasta en 22 por ciento. Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo.

. En el ejercicio de sus derechos económicos, las mujeres enfrentan brechas jurídicas, de tenencia y acceso a recursos productivos, de oportunidades y liderazgos, así como barreras en materia de cuidados, inclusión laboral, emprendimiento, inclusión financiera e inclusión digital. Fuente: Banco Mundial, Women, Business and the Law 2026.

Inclusión financiera

. La brecha de género en inclusión financiera se ha ampliado en cerca de dos puntos porcentuales, dejando a millones de mujeres sin acceso a servicios básicos como ahorro, crédito o transferencias seguras. Fuente: Banco Mundial, The Global Findex Database 2025.

. Las mujeres hacen un menor uso de productos y servicios financieros que los hombres: solo un tercio de las mujeres ahorra formalmente, frente al 44 por ciento de los hombres. Fuente: CAF, Encuesta de medición de Capacidades Financieras, 2021.

. Las mujeres tienen un nueve por ciento menos de probabilidad de solicitar un crédito formal y recurren con mayor frecuencia a mecanismos informales más costosos y riesgosos. Fuente: CAF, Encuesta de medición de Capacidades Financieras, 2021.

. De acuerdo con encuestas de medición de capacidades financieras con enfoque de género, desarrolladas por CAF en múltiples países de la región, las mujeres acceden menos a pensiones y seguros, tienen menor capacidad de respuesta ante emergencias y, en muchos casos, sus ingresos no alcanzan para cubrir el gasto mensual del hogar, lo que compromete su autonomía y resiliencia financiera. Fuente: CAF, Encuesta de medición de Capacidades Financieras, 2021.

. Mientras el 56 por ciento de los hombres en la región declara poder acceder a fondos para enfrentar una emergencia, apenas el 39% de las mujeres puede hacerlo. Fuente: CAF, Encuesta de medición de Capacidades Financieras, 2021.

. Siete de cada 10 mujeres afirman que no podrían cubrir sus gastos más allá de tres meses, si perdieran su fuente primaria de ingresos. Fuente: CAF, Encuesta de medición de Capacidades Financieras, 2021.

. Tres de cada cinco mujeres reconocen que sus ingresos no alcanzan para cubrir el gasto mensual del hogar. Fuente: CAF, Encuesta de medición de Capacidades Financieras, 2021.

. Solo un tercio de las mujeres decide personalmente sobre el gasto mensual del hogar, frente a casi la mitad de los hombres. Fuente: CAF, Encuesta de medición de Capacidades Financieras, 2021.

Inclusión digital

. El cierre de la brecha digital de género podría impactar positivamente la economía mundial en 1,5 billones de dólares en cinco años. Fuente: ONU Mujeres, Panorama de género 2025.

. Cerrar las brechas de género en educación, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas puede contribuir con un uno por ciento adicional al crecimiento anual del PIB en muchos países de América Latina y el Caribe. Fuente: Banco Mundial.

. Las mujeres tienen mayor presencia en industrias centradas en las personas, como salud y servicios de cuidado (58,5%) y educación (52,9%), sectores que suelen ofrecer salarios más bajos. Fuente: Foro Económico Mundial, Informe Mundial de Brecha de Género 2025.

. Aunque la participación de las mujeres en la tecnología de la información y los medios ha crecido alrededor del 35 por ciento, los hombres siguen predominando en todas las etapas profesionales, especialmente en cargos directivos de áreas STEM. Fuente: Foro Económico Mundial, Informe Mundial de Brecha de Género 2025.

. La brecha digital de género pone de relieve un conjunto de barreras sociales, económicas y culturales, y responde a desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. Los hombres tienen mejor acceso a Internet que las mujeres en la mayoría de los países de la región e igualmente, salvo en algunos pocos países, hacen mayor uso de Internet. Fuente: Foro Económico Mundial, Informe Mundial de Brecha de Género 2025.

Compromisos interamericanos e internacionales



La agenda de derechos económicos de las mujeres se vincula con los compromisos asumidos por los Estados en el sistema interamericano y en el sistema universal de protección de los derechos humanos.

CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, obliga a eliminar la discriminación contra las mujeres en el empleo, las prestaciones económicas, el acceso al crédito y las condiciones de vida de las mujeres rurales.

Convención de Belém do Pará: establece obligaciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La autonomía económica es un factor relevante para el ejercicio de una vida libre de violencia.

Protocolo de San Salvador: reconoce derechos económicos, sociales y culturales relacionados con trabajo, condiciones justas, seguridad social, salud, educación y protección de la familia.

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: identifica la economía, la pobreza, la educación, la violencia, el poder y la toma de decisiones como áreas críticas para la igualdad.

Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género: orienta la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, programas y acciones del sistema interamericano.

Agenda 2030: vincula la igualdad de género, el trabajo decente, la reducción de las desigualdades y el desarrollo sostenible.

La Agenda

El 27 de mayo se realizará el Foro de Organizaciones Sociales de Derechos de las Mujeres: Prioridades para una Agenda de Derechos Económicos de las Mujeres. El día 28 será la sesión inaugural, habrá una charla magistral sobre los derechos económicos de las mujeres, intercambio entre jefas de delegación y representantes de la sociedad civil.

El 29 de mayo será la presentación de informes institucionales; elección de autoridades de la CIM para el período 2026-2029; consideración de la declaración y de las resoluciones; sesión de clausura; y diálogo entre el Comité Directivo de la CIM/OEA 2026-2029 y los Observadores Permanentes ante la OEA, solo por invitación.