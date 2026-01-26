Davos — 26 de enero de 2026. — El Informe Mundial sobre la Brecha de Género 2025 reveló que solo 10 países han cerrado sus brechas de género en 80% o más, mientras Islandia conserva el primer puesto por decimosexto año consecutivo como el único que superó 90%. La brecha de género global se ha cerrado 68.8% pero a este ritmo tomará 123 años alcanzar la paridad total, con progreso lento en áreas económicas y políticas, informó el Foro Económico Mundial durante su 48 edición en Davos, Suiza.
Ningún país del mundo logrará alcanzar la igualdad de género en 2030, tal como prevén los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según se desprende del documento presentado por Plan International. El informe cubre 148 economías que representan más de dos tercios de la población mundial.
Islandia cerró más del 90% de su brecha con 92.6% y lidera el ranking por decimosexto año consecutivo. El resto del Top 10 está compuesto por Finlandia, Noruega, Reino Unido, Nueva Zelanda, Suecia, Moldavia, Namibia, Alemania e Irlanda, todos con más del 80% de la brecha cerrada, detalló el Foro Económico Mundial.
El índice se construye a partir de cuatro subíndices: participación económica y oportunidades con 61%, logros educativos con 95.1%, salud y supervivencia con 96.2%, y empoderamiento político con 22.9%. Las dimensiones con mayor rezago siguen siendo el acceso a puestos de liderazgo económico y político.
El empoderamiento político tardaría 162 años en cerrarse completamente, mientras que la participación económica requeriría 135 años. La paridad de género es una estrategia económica fundamental, no solo un derecho humano, según el Banco Mundial, que subraya la urgencia de reformas legales y políticas para acelerar el cierre de estas brechas.
Valor económico de la igualdad
El mensaje del Foro Económico Mundial es claro: invertir en igualdad de género es invertir en prosperidad, innovación y resiliencia económica. Las sociedades que aprovechan todo su talento humano están mejor posicionadas para enfrentar los desafíos actuales y futuros.
"El progreso es posible y está al alcance. Pero requiere decisión, inversión y colaboración sostenida", señaló Saadia Zahidi, directora general del WEF.
México se encuentra entre los cinco países que han acelerado su progreso desde 2006, junto a Bangladesh, Ecuador, Etiopía y Arabia Saudita, que han mejorado de manera significativa sus índices, especialmente en los ámbitos de participación económica y representación política. El país latinoamericano avanzó al lugar 23 global, impulsado por la participación política tras la elección de Claudia Sheinbaum Pardo como primera presidenta, aunque enfrenta desafíos salariales y de cuidados.
América Latina y el Caribe presenta avances sólidos pero desiguales. La región se posiciona como la tercera con mayor paridad global con 74.5%, después de América del Norte con 75.8% y Europa con 75.1%. Todos los países de la región han cerrado al menos 50% de su brecha económica, aunque persiste la desigualdad salarial y la subrepresentación en sectores estratégicos.
Además, 15 países de América Latina han tenido mujeres jefas de Estado en los últimos 50 años, y 17 economías cuentan con gabinetes donde al menos un tercio de los cargos son ocupados por mujeres, precisó el informe.
Obstáculos estructurales
El documento identifica como obstáculos estructurales persistentes la brecha de implementación legal, pues aunque existen leyes que promueven la equidad, muchos países carecen de mecanismos eficaces para hacerlas cumplir. La segregación laboral y sectorial mantiene a las mujeres concentradas en sectores tradicionalmente feminizados como salud y educación, con menor salario y proyección.
Las desigualdades en el cuidado también impactan: las mujeres tienen 55% más probabilidad de tomar pausas laborales más largas por cuidado familiar. Los riesgos geoeconómicos como la automatización, la fragmentación comercial y las crisis tienden a afectar más gravemente a las mujeres, especialmente en países de ingresos bajos y medios.
La 56 Reunión Anual del Foro Económico reunió en Davos del 19 al 23 de enero a más de tres mil líderes políticos, empresariales y financieros. Aunque hay presencia de mujeres, siguen siendo la excepción no la regla. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo; Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional; y Nadia Calviño, al frente del Banco Europeo de Inversiones, participaron en debates estratégicos sobre economía e innovación.
La agenda incluyó dos sesiones centradas en mujeres: "Mujeres en la frontera de las finanzas", donde se analizaron cambios demográficos que impulsan a las mujeres a concentrar cerca de 40% de la riqueza invertible mundial para 2030, y "Avances en la salud de la mujer", que abordó la brecha de salud que afecta a tres mil 900 millones de mujeres en el mundo.