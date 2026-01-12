La Habana, enero (SEMlac).- En Cuba las mujeres ganan espacio en las redacciones, pero no lo hacen del mismo modo en la agenda informativa. Aunque participan de forma activa en la producción periodística -sobre todo en la prensa escrita y en medios digitales-, su presencia como protagonistas, fuentes expertas y voces de autoridad en las noticias continúa siendo limitada.
Así lo confirmó el Proyecto de Monitoreo Global de los Medios (GMMP, por sus siglas en inglés) 2025, en el cual participaron el pasado año 94 países, incluida Cuba, cuyos resultados vuelven a mostrar una brecha persistente entre quienes hacen las noticias y quienes aparecen en ellas.
De acuerdo con el informe socializado con SEMlac por el equipo coordinador en la isla, el 6 de mayo de 2025, día monitoreado, las mujeres en Cuba representaron apenas 19 por ciento de las personas mencionadas en los medios tradicionales y 17 por ciento en los espacios digitales, cifras inferiores a los promedios globales.
"Tener más mujeres produciendo información no garantiza por sí mismo una agenda más equitativa, si no cambian las rutinas editoriales y los criterios de jerarquización", comentó a SEMlac la periodista Lisandra Fariñas Acosta, quien coordinó la actual edición del monitoreo en la nación caribeña.
El estudio analizó 116 noticias en 11 medios cubanos de prensa escrita, radio, televisión e internet. Los resultados revelan que la exclusión femenina se profundiza en los temas de mayor jerarquía informativa. En política y gobierno, las mujeres apenas alcanzaron entre 3 y 8 por ciento de las fuentes, mientras que en deportes la cobertura permaneció prácticamente monopolizada por voces masculinas.
Los temas sociales y legales concentraron la mayor visibilidad relativa de las mujeres, aunque sin romper el patrón de desigualdad. Incluso en estos ámbitos, su presencia se mantuvo lejos de la paridad y marcada por roles específicos.
"Las mujeres siguen apareciendo mayoritariamente como académicas, funcionarias o profesionales, pero continúan subrepresentadas o ausentes en espacios asociados al poder político, la seguridad, la ciencia, la tecnología y el empresariado.
Los hombres, en cambio, concentran las voces de autoridad, de decisión y de experticia, sobre todo en política, economía y otros temas considerados estratégicos", apuntó Fariñas Acosta.
Uno de los hallazgos más preocupantes del monitoreo es la completa invisibilidad de la violencia de género en la cobertura mediática. Durante la jornada analizada, no se registró ninguna noticia centrada en este tema, pese a su impacto en la vida cotidiana de las mujeres y a la existencia de un marco normativo y programático para su prevención y atención en el país.
"No puede leerse como un dato neutro. Ese silencio mediático contribuye a invisibilizar un problema estructural y a limitar su reconocimiento, prevención y atención integral", dijo la coordinadora.
En el caso de la televisión, el GMMP identificó brechas adicionales. Aunque las mujeres tienen presencia como presentadoras, especialmente jóvenes, los hombres concentran los roles de conducción y análisis, además de mostrar diversidad etaria, reforzando una noción de autoridad informativa predominantemente masculina.
El Proyecto de Monitoreo Mundial de Medios se realiza cada cinco años desde 1995, por iniciativa de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC). En su séptima edición, correspondiente a 2025, el GMMP analizó 29.935 noticias de televisión, radio, prensa escrita y sitios web informativos en 94 países, en las que se mencionaron más de 58.000 personas.
Treinta años después del primer ejercicio, los resultados confirman un avance lento y desigual. A escala global, las mujeres representaron 26 por ciento de las personas que aparecen en las noticias de medios tradicionales y 29 por ciento en los espacios digitales, cifras que evidencian un estancamiento del progreso hacia la paridad desde 2010, pese a que ellas constituyen más de la mitad de la población mundial, refirió Fariñas Acosta
Cuba participa en el GMMP desde 2005 como parte de los compromisos asumidos en la Plataforma de Acción de Beijing. A lo largo de dos décadas, estos seguimientos han documentado avances puntuales, pero también continuidades estructurales en la reproducción de agendas masculinizadas, subrayó el informe.
"Más que una fotografía aislada, los resultados del GMMP 2025 vuelven a colocar en el centro del debate el papel de los medios en la construcción de imaginarios sociales y la urgencia de revisar rutinas profesionales, jerarquías editoriales y criterios de noticiabilidad que siguen dejando a las mujeres en los márgenes de la información", consideró Fariñas Acosta