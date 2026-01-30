México registra caída de 0.9% en empleo formal durante noviembre 2025

Por Diario Rotativo Ene 30, 2026
México, 30 de enero de 2026. — El personal ocupado en los sectores económicos formales de México registró una caída de 0.9% durante noviembre de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con los Índices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos publicados este jueves por el INEGI.

A tasa mensual, el indicador descendió 0.1% respecto a octubre, con lo que el índice se ubicó en 97.9 puntos con cifras desestacionalizadas.

Los datos corresponden a los sectores Construcción, Industrias manufactureras, Comercio y Servicios privados no financieros, que concentran una porción significativa del empleo formal en México.

El personal no dependiente —que incluye trabajadores contratados por otra razón social y quienes laboran por honorarios o comisiones— presentó la mayor afectación con una disminución de 3.8% anual y 0.5% mensual.

El empleo formal en México durante noviembre mostró comportamientos diferenciados según el tipo de contratación.

El personal dependiente, que representa la mayor proporción de trabajadores en estos sectores, bajó 0.7% en términos anuales y 0.1% respecto al mes previo.

Esta tendencia negativa acumula varios meses consecutivos, según las series históricas del instituto.

Remuneraciones crecen pese a menor empleo formal en México

En contraste con la caída del personal ocupado, las remuneraciones de los sectores económicos mostraron un incremento anual de 1.5% en términos reales durante noviembre.

El índice correspondiente alcanzó 123.1 puntos, aunque registró un descenso mensual de 0.6% respecto a octubre de 2025.

Las remuneraciones medias reales —que reflejan el pago promedio por trabajador— presentaron el mejor desempeño entre los indicadores del empleo formal en México.

Este índice creció 2.4% anual y se ubicó en 125.6 puntos, lo que significa que los trabajadores que conservaron su puesto percibieron mejores ingresos en términos de poder adquisitivo. A tasa mensual, el indicador bajó 0.4 por ciento.

El INEGI precisó que estos índices utilizan información de cuatro encuestas económicas: la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales y la Encuesta Mensual de Servicios.

Los resultados permiten evaluar la evolución del mercado laboral en los sectores formales y contribuyen al diseño de políticas públicas enfocadas en el empleo.

La próxima actualización de estos indicadores se publicará el 27 de febrero de 2026, cuando se darán a conocer las cifras correspondientes a diciembre de 2025.

