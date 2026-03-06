Florida — 6 de marzo de 2026.- Un niño de 10 años fue arrestado y enfrenta un cargo de felonía por amenaza escrita de muerte luego de escribir con marcador permanente en el pizarrón de su salón que llevaría un arma a la escuela.
El menor, estudiante de la primaria Pride Elementary en Deltona, condado de Volusia, también dejó en un escritorio una nota con los nombres de tres compañeros a quienes supuestamente planeaba atacar, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia el miércoles.
El incidente ocurrió en esta localidad del centro de Florida, donde las amenazas escolares han ido en aumento en los últimos dos ciclos escolares. Durante el interrogatorio, el menor identificado como Micah Swinnie aseguró a los agentes que no hablaba en serio.
Sus padres confirmaron que el niño no tiene acceso a armas de fuego, aunque las autoridades señalaron que eso no modifica las consecuencias legales de sus actos.
La Oficina del Sheriff difundió un video que muestra al menor esposado, trasladado desde una patrulla hasta una estación policial. En las imágenes se observa al niño ingresando a una celda mientras un agente le indica que lo llamarán cuando estén listos para atenderlo. Swinnie respondió con un breve "OK" mirando al suelo y se sentó en una banca.
Amenaza escolar en Florida desata debate sobre justicia juvenil
El material audiovisual se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó reacciones polarizadas. Algunos usuarios respaldaron el arresto como una lección necesaria sobre responsabilidad, mientras otros cuestionaron el trato dado a un menor de esa edad.
Las autoridades del condado de Volusia reiteraron que todas las amenazas escolares se investigan con la misma seriedad sin importar la edad del responsable.
Los padres de los tres estudiantes mencionados en la lista fueron notificados del incidente. La oficina del sheriff aprovechó el caso para insistir a los padres de familia en la importancia de hablar con sus hijos sobre la gravedad de este tipo de amenazas y las consecuencias penales que enfrentan incluso los menores de edad dentro del sistema de justicia juvenil de Florida.
En ese estado, la amenaza escrita de muerte constituye una felonía de segundo grado. Solo en el condado de Polk, durante el ciclo escolar 2024-2025, más de dos decenas de estudiantes fueron arrestados por amenazas similares en apenas el primer mes de clases.