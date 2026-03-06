Querétaro, 6 de marzo de 2026. —Ninguna acción contemplada en el Plan Hídrico de Querétaro puede ejecutarse todavía porque el documento permanece abierto a observaciones y propuestas ciudadanas, informó el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy.

La publicación oficial en el periódico La Sombra de Arteaga se prevé tentativamente para abril, aunque colectivos han anunciado que presentarán planteamientos adicionales.

El Plan Hídrico Estatal es el instrumento rector de la política de agua en la entidad y su publicación en el periódico oficial es requisito indispensable para que las acciones contenidas en él cobren vigencia.

Mientras no se concrete ese paso, las medidas previstas en el documento carecen de sustento legal para implementarse, de acuerdo con la normativa estatal vigente.

"El plan sigue abierto, no está cerrado. El consejo consultivo ha recibido algunas propuestas y mejoras, entonces tenemos que recibirlas y darles buen cauce", señaló Vega Ricoy al explicar el estado actual del proceso.

El titular de la CEA precisó que la intención es integrar las aportaciones que presenten organizaciones y ciudadanos antes de cerrar el documento.

Diversos colectivos manifestaron esta misma semana, incluso tras una rueda de prensa, su intención de entregar propuestas adicionales sobre la gestión del agua en Querétaro, lo que ha extendido el periodo de espera.

Publicación del Plan Hídrico Querétaro depende de últimas propuestas

"Antes de que se publique en La Sombra de Arteaga tenemos que atender todas las propuestas que haya, por eso todavía no se puede ejecutar alguna acción de las que están ahí", enfatizó el funcionario al reiterar que el proceso se mantiene abierto.

El vocal ejecutivo reconoció que abril es una fecha tentativa, no definitiva. "Nos decían que aproximadamente podría publicarse en abril, pero todavía hay colectivos que han anunciado propuestas y tenemos que esperar para no dejar a nadie afuera", agregó al cierre de sus declaraciones.

La CEA busca garantizar que todas las aportaciones sean consideradas antes de la publicación oficial, lo que incluye los planteamientos que diversas organizaciones civiles han anunciado en días recientes.

Una vez publicado el plan en La Sombra de Arteaga, las acciones contempladas podrán ponerse en marcha formalmente en los 18 municipios de la entidad.