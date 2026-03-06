Caen dos tras asalto mortal a joven en San Juan del Río

Fiscalía despliega seis cateos y detiene a hombre y mujer vinculados al asesinato.

Elementos de seguridad durante cateos por asalto mortal en zona oriente de San Juan del Río, Querétaro

Operativo interinstitucional en colonias de la zona oriente de San Juan del Río tras homicidio de joven.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 6 de marzo de 2026. —Al menos dos personas —un hombre y una mujer— fueron detenidas tras los primeros cateos que la Fiscalía General del Estado ejecutó en la zona oriente de San Juan del Río.

Se prevé la realización de al menos seis operativos para desmantelar a la banda responsable del asalto mortal contra un joven de 24 años, ocurrido la tarde de ayer en la calle Pino Suárez, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta lo asesinaron para despojarlo del efectivo que acababa de retirar de una institución bancaria.

Elementos de la Guardia Nacional, la Policía de Investigación, la Policía Estatal y la corporación municipal participaron en los operativos. Uno de los cateos se realizó en la calle Tortuga, en la colonia Granjas Banthi, donde las autoridades rastreaban a los presuntos responsables.

Elementos de seguridad durante cateos por asalto mortal en zona oriente de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Operativo interinstitucional en colonias de la zona oriente de San Juan del Río tras homicidio de joven rotativo.com.mx

Un segundo se ejecutó en la privada Santa Catalina, dentro de la colonia Sagrado Corazón, punto donde se concretaron las primeras detenciones.

Los trabajos de inteligencia permitieron ubicar en pocas horas los domicilios vinculados al crimen. La movilización de cuatro corporaciones refleja la gravedad del caso, que involucra homicidio doloso y robo con violencia en vía pública. Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado si los detenidos son los mismos sujetos captados en la motocicleta ni ha detallado los indicios asegurados.

Seis cateos para desarticular red delictiva en San Juan del Río

La estrategia de la Fiscalía apunta a desmantelar por completo la estructura delictiva detrás del crimen. Con al menos seis órdenes de cateo programadas en distintos puntos de la zona oriente, las autoridades buscan no solo a los ejecutores directos, sino a posibles cómplices e informantes que facilitaron el asalto mortal en San Juan del Río.

Elementos de seguridad durante cateos por asalto mortal en zona oriente de San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro Operativo interinstitucional en colonias de la zona oriente de San Juan del Río tras homicidio de joven rotativo.com.mx

Las investigaciones continúan abiertas y se esperan más detenciones en las próximas horas.

El caso ha generado alarma entre comerciantes y usuarios de sucursales bancarias de la zona centro, quienes exigen mayor vigilancia en puntos de retiro de efectivo en el municipio.

gobiernoseguridadoperativocriminalidad

Reciente

Parque industrial en Querétaro donde la inversión extranjera directa alcanzó 970 millones de dólares en 2025 impulsada por el nearshoring
Querétaro

Kuri prevé rebote de inversión en Querétaro tras revisión del T-MEC; energía, el reto

Kuri González descarta freno a capitales durante negociaciones comerciales e identifica la capacidad energética como principal obstáculo.

Ganaderos de la Sierra Gorda de Querétaro enfrentan el primer caso autóctono de gusano barrenador detectado en Landa de Matamoros
Querétaro

Gusano barrenador llega a Sierra Gorda y complica exportación ganadera de Querétaro

Kuri González califica el hallazgo como "muy mala noticia" e instruye a SEDEA para apoyar a pequeños productores de la sierra.

Vías del tren de pasajeros México-Querétaro en la zona centro de la capital queretana donde se construirá una estación
Querétaro

Calles estrechas complican construcción de estación del tren México-Querétaro en el centro: Kuri

Gobierno estatal negocia con la federación el orden de estaciones del tren México-Querétaro y confirma trabajos nocturnos en Bernardo Quintana.