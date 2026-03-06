San Juan del Río, 6 de marzo de 2026. —Al menos dos personas —un hombre y una mujer— fueron detenidas tras los primeros cateos que la Fiscalía General del Estado ejecutó en la zona oriente de San Juan del Río.
Se prevé la realización de al menos seis operativos para desmantelar a la banda responsable del asalto mortal contra un joven de 24 años, ocurrido la tarde de ayer en la calle Pino Suárez, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta lo asesinaron para despojarlo del efectivo que acababa de retirar de una institución bancaria.
Elementos de la Guardia Nacional, la Policía de Investigación, la Policía Estatal y la corporación municipal participaron en los operativos. Uno de los cateos se realizó en la calle Tortuga, en la colonia Granjas Banthi, donde las autoridades rastreaban a los presuntos responsables.
Un segundo se ejecutó en la privada Santa Catalina, dentro de la colonia Sagrado Corazón, punto donde se concretaron las primeras detenciones.
Los trabajos de inteligencia permitieron ubicar en pocas horas los domicilios vinculados al crimen. La movilización de cuatro corporaciones refleja la gravedad del caso, que involucra homicidio doloso y robo con violencia en vía pública. Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado si los detenidos son los mismos sujetos captados en la motocicleta ni ha detallado los indicios asegurados.
Seis cateos para desarticular red delictiva en San Juan del Río
La estrategia de la Fiscalía apunta a desmantelar por completo la estructura delictiva detrás del crimen. Con al menos seis órdenes de cateo programadas en distintos puntos de la zona oriente, las autoridades buscan no solo a los ejecutores directos, sino a posibles cómplices e informantes que facilitaron el asalto mortal en San Juan del Río.
Las investigaciones continúan abiertas y se esperan más detenciones en las próximas horas.
El caso ha generado alarma entre comerciantes y usuarios de sucursales bancarias de la zona centro, quienes exigen mayor vigilancia en puntos de retiro de efectivo en el municipio.