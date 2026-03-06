San Juan del Río, 6 de marzo de 2026. — El gobierno de Querétaro brindará acompañamiento a la familia del joven de 24 años que fue asesinado a balazos durante un asalto en Plaza Agua Rica, en la zona centro de San Juan del Río, tras haber retirado dinero de una institución bancaria.

El gobernador Mauricio Kuri González designó a Martha Elena Soto Obregón como enlace oficial para establecer contacto directo con los familiares de la víctima y coordinar el apoyo estatal.

El homicidio del joven en San Juan del Río ocurrió la tarde del jueves, cuando dos sujetos armados lo interceptaron dentro de la plaza comercial luego de que salió de una sucursal bancaria con una cantidad de efectivo no precisada por las autoridades.

El hecho generó amplia movilización de corporaciones de seguridad en la zona centro del municipio y las investigaciones continúan abiertas para identificar a los responsables.

"Es un hombre muy joven. El dato que tengo es que venía saliendo de una institución bancaria y que fue agredido por dos personas", expresó el mandatario estatal al lamentar el hecho.

Kuri González indicó que el gobierno del estado no dejará sola a la familia y que Soto Obregón ya fue instruida para contactarlos.

"Lo sentimos mucho y tendrá todo nuestro acompañamiento su familia", agregó el gobernador al confirmar la designación de la funcionaria como enlace con los deudos.

Asalto letal tras retiro bancario en San Juan del Río

De acuerdo con la información disponible, el joven se dirigió a un local dentro de Plaza Agua Rica después de realizar el retiro bancario.

Fue ahí donde los dos agresores lo abordaron para exigirle el dinero. Durante el intento de robo, la víctima habría opuesto resistencia y uno de los asaltantes le disparó en al menos dos ocasiones, lo que provocó su fallecimiento en el lugar.

El caso ha generado preocupación entre comerciantes y visitantes de la zona centro de San Juan del Río, una de las áreas de mayor actividad comercial del municipio.

Las autoridades correspondientes mantienen las investigaciones abiertas para dar con el paradero de los dos sujetos señalados como responsables del homicidio.