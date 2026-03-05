Vuelca tráiler en salida Calamanda de la autopista México-Querétaro

Exceso de velocidad provoca volcadura de caja seca en el km 190 de la autopista México-Querétaro.

Tráiler tipo caja seca volcado sobre el talud del puente en la salida Calamanda de la autopista México-Querétaro en Pedro Escobedo

El tráiler quedó recostado sobre el talud del puente en la salida Calamanda, en Pedro Escobedo.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Pedro Escobedo — 5 de marzo de 2026. —Un tráiler tipo caja seca que transportaba productos de abarrotes y jabón volcó sobre uno de sus costados en la salida Calamanda de la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 190, en el municipio de Pedro Escobedo.

El exceso de velocidad con el que el operador ingresó al puente de incorporación habría provocado que la unidad perdiera estabilidad. No se reportaron personas lesionadas.

Tanto el tractor como la caja seca quedaron recostados sobre el talud del puente tras el percance, lo que obligó a cerrar el acceso a Calamanda desde la autopista mientras se realizan las maniobras de retiro.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para resguardar la zona y coordinar los trabajos de recuperación de la unidad.

Cierran salida Calamanda tras volcadura de tráiler

La volcadura generó complicaciones viales para los conductores que transitan por ese tramo de la autopista México-Querétaro y buscan incorporarse hacia Calamanda. Aunque no hubo personas lesionadas ni otros vehículos involucrados, la posición en la que quedó el tráiler impide el paso por esa salida.

Personal de la Guardia Nacional permanece en el lugar para supervisar las labores de retiro y garantizar la seguridad vial en Pedro Escobedo.

Hasta el momento no se ha informado un horario estimado para la reapertura del acceso, por lo que se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas para llegar a Calamanda y localidades aledañas.

