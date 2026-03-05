Pedro Escobedo — 5 de marzo de 2026. —Un tráiler tipo caja seca que transportaba productos de abarrotes y jabón volcó sobre uno de sus costados en la salida Calamanda de la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 190, en el municipio de Pedro Escobedo.
El exceso de velocidad con el que el operador ingresó al puente de incorporación habría provocado que la unidad perdiera estabilidad. No se reportaron personas lesionadas.
El tráiler quedó recostado sobre el talud del puente en la salida Calamanda, en Pedro Escobedo. rotativo.com.mx
Tanto el tractor como la caja seca quedaron recostados sobre el talud del puente tras el percance, lo que obligó a cerrar el acceso a Calamanda desde la autopista mientras se realizan las maniobras de retiro.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para resguardar la zona y coordinar los trabajos de recuperación de la unidad.
Cierran salida Calamanda tras volcadura de tráiler
La volcadura generó complicaciones viales para los conductores que transitan por ese tramo de la autopista México-Querétaro y buscan incorporarse hacia Calamanda. Aunque no hubo personas lesionadas ni otros vehículos involucrados, la posición en la que quedó el tráiler impide el paso por esa salida.
Personal de la Guardia Nacional permanece en el lugar para supervisar las labores de retiro y garantizar la seguridad vial en Pedro Escobedo.
Hasta el momento no se ha informado un horario estimado para la reapertura del acceso, por lo que se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas para llegar a Calamanda y localidades aledañas.