Vinculan a proceso a hombre por robo en comercio de Colón

La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada contra el imputado por robo específico en Ajuchitlán.

La coordinación entre Fiscalía y policías municipales permitió la detención del presunto responsable. La investigación continúa abierta.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 14, 2026
Diario Rotativo
Colón, 14 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva justificada contra un hombre por su probable autoría en el delito de robo específico, derivado de hechos ocurridos en la comunidad de Ajuchitlán, en Colón.

La autoridad judicial revocó las medidas cautelares que el imputado tenía previamente y determinó la prisión preventiva tras evaluar el riesgo procesal, informó la dependencia estatal.

Los hechos se registraron el 22 de julio de 2024, cuando el propietario de un comercio en Ajuchitlán recibió una llamada de su empleado informándole que habían ingresado a la propiedad comercial, donde sustrajeron dinero en efectivo y otros objetos. La Policía de Investigación del Delito integró la carpeta de investigación correspondiente.

El trabajo coordinado entre el Ministerio Público y elementos policiales permitió obtener la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada con apoyo de la Policía Municipal de Colón, precisó la Fiscalía.

En audiencia inicial, el juez determinó que las medidas cautelares previas resultaban insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado.

"La investigación continuará para el total esclarecimiento de los hechos", aseguró la dependencia estatal. La imposición de prisión preventiva protege el proceso judicial y garantiza que el imputado enfrente las audiencias correspondientes hasta la emisión de sentencia.

La Fiscalía reforzó su compromiso con la procuración de justicia en los 18 municipios de Querétaro, particularmente en casos que afectan el patrimonio de comerciantes y ciudadanos.

