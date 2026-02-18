Desechos de pollería colapsan drenaje en colonia de San Juan del Río

Residentes de Valle Dorado exigen inspección sanitaria tras desbordamiento en zona oriente

Pellejo y desechos de pollo emergieron del drenaje y alcantarillas al interior de viviendas en colonia Valle Dorado, San Juan del Río

Restos de piel de pollo flotan sobre agua estancada que brotó de alcantarillas al interior de un domicilios en Valle Dorado

FOTO: Especial
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 18, 2026
San Juan del Río, 18 de febrero de 2026. —Enormes cantidades de pellejos de pollo emergieron del drenaje y de las coladeras en el interior de algunas viviendas de la calle Valle de San Juan, en la colonia Valle Dorado, zona oriente de San Juan del Río.

Vecinos señalan como presunta responsable a una pollería ubicada en Valle del Sol número 532, cuyos desechos sólidos son arrojados al drenaje y habrían obstruido el sistema sanitario hasta colapsarlo. Protección Civil y Salubridad municipal ya habrían sido notificados.

Según los vecinos afectados, la práctica de arrojar residuos orgánicos al drenaje no es exclusiva de un solo comercio. Diversos establecimientos del giro avícola en la zona, denunciaron, desechan de manera habitual pellejo, grasa y restos de pollo en las tuberías, lo que ha provocado una obstrucción progresiva del alcantarillado.

Los residentes aseguran que han tolerado el problema durante semanas, pero el colapso de este día rebasó cualquier límite, ya que el agua sucia, visceral y pellejos, empezaron a botar por las coladeras de sus casas, ademas de los fuertes olores que se perciben.

Evidencia fotográfica obtenida por este medio muestra decenas de restos de piel de pollo flotando sobre el agua estancada que brotó de las coladeras y al interior de los domicilios.

El olor, según los denunciantes, es insoportable y se extiende varias cuadras a la redonda. "Ya no se puede ni abrir la puerta", expresaron habitantes de la calle afectada, quienes temen por la salud de niños y adultos mayores en la zona.

Exigen inspección a pollerías de San Juan del Río

Los residentes de Valle Dorado demandaron a las autoridades municipales una revisión exhaustiva a todas las pollerías que operan en la zona oriente, así como en el centro de San Juan del Río, donde aseguran que la práctica de tirar residuos al drenaje es generalizada.

Pidieron sanciones ejemplares para los comercios que arrojen desechos sólidos al sistema sanitario, sobre todo pedazos de piel y carne de animales muertos.

Los afectados advirtieron que si las autoridades no actúan con prontitud, la situación podría agravarse con las lluvias y generar un foco de infección que ponga en riesgo a toda la colonia.

Hasta el momento, no han emitido postura oficial sobre las medidas que se implementarán ni sobre un posible programa de inspección a pollerías en San Juan del Río.

