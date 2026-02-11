México, 11 de febrero de 2026. — Una familia urbana de cuatro personas necesita al menos 9 946 pesos mensuales solo para cubrir alimentación básica y no caer en pobreza extrema, de acuerdo con las Líneas de Pobreza que el INEGI actualizó este martes.

La canasta alimentaria en zonas urbanas registró un incremento anual de 5.1 % en enero, por encima de la inflación general de 3.8 % y casi el doble del alza de 1.6 % reportada en el mismo mes de 2025.

El indicador mide si los ingresos de la población alcanzan para adquirir los bienes y servicios considerados básicos. El INEGI publica esta información desde julio de 2025, cuando asumió la función que antes correspondía al Coneval.

En enero de 2025, la canasta alimentaria urbana había crecido apenas 1.6 % anual; un año después, el incremento escaló a 5.1 %, lo que representa un salto de 3.5 puntos porcentuales.

En el ámbito rural, la variación pasó de -0.2 % a 3.8 % en el mismo periodo comparativo, con un aumento de 3.9 puntos.

Tres productos concentran la mayor presión sobre el precio de la canasta alimentaria en ambos ámbitos. Los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar subieron 7.3 % anual y representan 43.7 % de la variación en ciudades y 42.5 % en comunidades rurales.

El bistec de res acumuló un incremento de 17 % anual —el kilo alcanzó los 201.95 pesos en zonas urbanas—, mientras que la leche pasteurizada de vaca aumentó 10.1 %.

Línea de pobreza por ingresos supera 4 800 pesos en ciudades

Al sumar la canasta no alimentaria —transporte, cuidados personales, educación—, la Línea de Pobreza por Ingresos se situó en 4 843.11 pesos mensuales por persona en zonas urbanas y en 3 465.76 pesos en rurales.

INFOGRAFIA: Líneas de pobreza en México, enero 2026: una familia urbana de cuatro personas necesita al menos 9 946 pesos mensuales solo en alimentación para no caer en pobreza extrema, según el INEGI. rotativo.com.mx

Esto significa que una familia de cuatro integrantes en una ciudad requiere al menos 19 372 pesos mensuales para cubrir todas sus necesidades básicas y no ser considerada en situación de pobreza por ingresos.

El crecimiento anual de este indicador fue de 3.9 % en ciudades y de 3.7 % en el campo. En la canasta no alimentaria, el transporte público registró alzas de 6.8 % en el ámbito rural y 6.2 % en el urbano.

Los cuidados personales subieron 5.8 % en comunidades rurales, en tanto que educación, cultura y recreación crecieron 5.8 % en zonas urbanas.

La canasta alimentaria, sin embargo, sigue siendo el componente de mayor peso: representó 65.8 % de la variación total en ciudades y 54.6 % en el campo.

Los siguientes datos resumen las líneas de pobreza vigentes para enero de 2026:

En el comparativo mensual —diciembre 2025 contra enero 2026—, la canasta alimentaria creció 0.8 % en zonas urbanas y 0.5 % en rurales.

Los refrescos de cola y de sabores fueron el producto de mayor incidencia mensual en el ámbito rural, mientras que en el urbano lo fueron los alimentos fuera del hogar. El limón ocupó el segundo lugar de incidencia mensual en ambos contextos.

La próxima actualización de las Líneas de Pobreza está programada para el 11 de marzo de 2026, según el calendario de publicaciones del INEGI. Los datos completos pueden consultarse en la página del instituto, en la sección de desarrollo social.