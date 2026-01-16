México, 16 de enero de 2026. —La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó los precios máximos y mínimos de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) en cuatro regiones del país, donde se detectaron diferencias de hasta 175 pesos entre establecimientos.

El monitoreo semanal reveló que la canasta de 24 productos, diseñada para el consumo semanal de una familia de cuatro personas, osciló entre 772.70 y 947.70 pesos, informó la dependencia federal.

El precio más bajo a nivel nacional se registró en Chedraui Flores Magón de Cuernavaca, Morelos, con 772.70 pesos, mientras que el más alto apareció en Walmart Interlomas de Huixquilucan, Estado de México, con 947.70 pesos.

Ambas tiendas pertenecen a la región Centro, que incluye Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

En la región Centro-Norte —compuesta por Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas— el precio más accesible fue de 779.61 pesos en Chedraui de Durango, Durango. El precio más alto de esta zona se ubicó en Bodega Aurrera Salero 4042 de Zacatecas, con 918.60 pesos.

Región Norte mantiene precios por debajo del límite establecido

La región Norte, integrada por Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, registró su precio más alto en Bodega Aurrera Santo Domingo de San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, con 901 pesos, por debajo del límite de 910 pesos establecido en el acuerdo entre el Gobierno Federal y empresarios. El precio más bajo de esta zona fue de 789.50 pesos en Bodega Aurrera Emiliano Carranza de Saltillo, Coahuila.

En la región Sur —conformada por Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán— el monitoreo detectó 773.40 pesos en Soriana Híper Boca del Río, Veracruz, como el precio más competitivo. La canasta más cara de esta región se encontró en Chedraui Selecto Reforma de Oaxaca, Oaxaca, con 927.80 pesos.

La Profeco invitó a los consumidores a consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios en https://qqph.profeco.gob.mx/, donde pueden revisar los precios de más de 3 mil productos y acceder a los monitoreos semanales en el histórico de presentaciones.