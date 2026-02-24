La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este lunes la conferencia donde se detalló el recuento del operativo y sus consecuencias.

El general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentaron la cronología de los hechos y las cifras de la respuesta federal.

Sheinbaum subrayó que las fuerzas armadas mexicanas demostraron la fortaleza del Estado y pidió a la población mantener la calma.

Operativo en Tapalpa: así cayó el Mencho

De acuerdo con el general Trevilla, trabajos de inteligencia militar permitieron ubicar al Mencho en un complejo de cabañas en las orillas de Tapalpa, Jalisco.

El 20 de febrero se detectó a una persona de confianza de una de sus parejas sentimentales, quien fue trasladada al sitio. Un día después se confirmó que el líder criminal permanecía en el lugar con un reducido círculo de seguridad.

Infografía del operativo en Tapalpa, Jalisco, contra el líder del CJNG el 22 de febrero de 2026, con cifras de bloqueos, agresiones y detenidos en 11 estados de México Infografía: Rotativo.

El 21 de febrero se planeó la operación con una fuerza integrada por tres componentes: terrestre —con personal de fuerzas especiales del Ejército y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional—, aeromóvil —con seis helicópteros— y apoyo aéreo con aviones de la Fuerza Aérea Mexicana.

La madrugada del 22 de febrero, tras corroborar la presencia del objetivo, la fuerza terrestre se desplazó al punto.

El personal de seguridad del Mencho abrió fuego contra los militares. El general Trevilla describió el ataque como "muy violento".

En el primer enfrentamiento cayeron ocho presuntos delincuentes y se aseguraron siete armas largas, dos lanzacohetes —uno tipo RPG, similar al utilizado en 2015 para derribar un helicóptero militar en Autlán de Navarro—, vehículos, cartuchos y cargadores.

El Mencho y su círculo cercano huyeron hacia una zona boscosa. Fuerzas especiales establecieron un cerco y los ubicaron ocultos entre la maleza.

Los escoltas dispararon nuevamente contra los militares e impactaron un helicóptero, que realizó un aterrizaje de emergencia en Sayula sin heridos. Tras repeler la agresión, el Mencho resultó herido junto con dos escoltas. Personal de sanidad militar intentó evacuarlos por vía aérea, pero Oseguera Cervantes falleció durante el traslado.

El helicóptero fue desviado a Morelia para evitar riesgos en Guadalajara, y de ahí un avión Casa de la Fuerza Aérea trasladó los cuerpos a la Ciudad de México.

Tres militares resultaron heridos durante la operación. El gabinete de seguridad expresó su pésame a las familias de los elementos caídos.

Abaten a "El Tuli", operador financiero del CJNG

Paralelamente, inteligencia militar identificó en El Grullo, Jalisco, a un hombre conocido como El Tuli, señalado como el operador logístico y financiero del Mencho.

Según el general Trevilla, desde esa localidad coordinaba los bloqueos, incendios de vehículos y ataques a instalaciones militares y de la Guardia Nacional, además de ofrecer 20 mil pesos por cada militar asesinado.

Una unidad aeromóvil de fuerzas especiales lo localizó cuando intentaba escapar a bordo de un vehículo. Al agredir al personal militar, fue abatido. Se le aseguraron un arma larga, una corta, 7.2 millones de pesos y 965 mil dólares en efectivo.

85 bloqueos en 11 estados y 27 agresiones armadas

García Harfuch detalló que, tras conocerse el operativo, se registraron reacciones violentas del CJNG en distintas entidades: bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos comerciales, instituciones bancarias y agresiones contra autoridades.

En total se contabilizaron 85 bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Jalisco concentró el mayor número con 18. Además, se registraron 27 agresiones armadas contra la autoridad: en Jalisco murieron 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un integrante de la Fiscalía estatal, así como una mujer civil.

El operativo en Tapalpa, Jalisco, involucró fuerzas especiales del Ejército, Guardia Nacional y seis helicópteros de la Fuerza Aérea. rotativo.com.mx

En Michoacán hubo 13 agresiones con cuatro delincuentes abatidos y 15 efectivos lesionados.

Se reportó la detención de 70 personas en siete estados de la República. Un total de 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada perdieron la vida durante los enfrentamientos.

Carreteras libres y refuerzos militares en Jalisco

Este lunes el gabinete de seguridad confirmó que todas las carreteras del país se encuentran libres y sin bloqueos. Algunas aerolíneas suspendieron vuelos de manera preventiva —particularmente a Puerto Vallarta— y se espera que las operaciones se restablezcan entre hoy y mañana.

Para reforzar la presencia en las zonas afectadas, se enviaron 2,500 efectivos adicionales a Jalisco, donde ya se encontraban destacamentados alrededor de 7,000. El traslado se realizó en tres aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, con el objetivo de mantener un efecto disuasivo.

García Harfuch señaló que el operativo permitió debilitar a una organización criminal de alcance internacional, responsable de homicidios, tráfico de personas, extorsión, secuestro y ataques armados.

El general Trevilla agregó que el decomiso acumulado del gobierno federal asciende a 23 mil armas, de las cuales el 80 por ciento tiene origen en Estados Unidos, país con el que existe colaboración de inteligencia desde hace tiempo y que también contribuyó a la localización del Mencho.

Hasta el momento, las autoridades estatales de Querétaro no han reportado incidentes de violencia directa en la entidad derivados de la jornada del domingo, aunque los efectos económicos por cierres preventivos ya fueron documentados por el sector empresarial local.