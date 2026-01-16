CANACO y gobierno de SJR facilitan renovación de licencias comerciales

La Cámara de Comercio de San Juan del Río coordina con el gobierno municipal apoyos y descuentos escalonados para agilizar trámites de enero a marzo de 2026.

Rocío Hernández presidenta CANACO San Juan del Río durante el anuncio del programa de renovación de licencias comerciales 2026

Rocío Hernández presidenta CANACO San Juan del Río durante el anuncio del programa de renovación de licencias comerciales 2026.

Foto: Redes Sociales/Especial.
Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 16, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 16 de enero de 2026. — La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en San Juan del Río anunció un programa de apoyo coordinado con el gobierno municipal para facilitar la renovación de licencias de funcionamiento durante el primer trimestre de 2026.

La iniciativa beneficia a comerciantes afiliados con descuentos escalonados y capacitación en protección civil, informó Rocío Hernández, presidenta de la CANACO en San Juan del Río.

El gobierno municipal estableció descuentos diferenciados para quienes refrendan su licencia durante los primeros tres meses: el mayor porcentaje aplica en enero, con descuentos menores en febrero y marzo. La medida busca agilizar trámites administrativos y evitar saturación en las oficinas municipales, explicó la dirigente empresarial.

La CANACO fortalece el programa mediante capacitación gratuita en protección civil y seguridad para negocios de riesgo bajo, medio y alto.

"Estamos trabajando un fuerte apoyo a los comerciantes para la renovación de licencias, los cursos de protección civil y en coordinación con el municipio para agilizar esos trámites", detalló Hernández.

La organización empresarial convocará a una sesión de consejo el último miércoles de enero para consolidar información sobre programas de capacitación y coordinación con instancias de desarrollo económico municipal.

Los acuerdos incluyen gestión de licencias, tramitología fiscal y capacitación en educación financiera para asociados.

"Invitamos a todo el comercio a que se acerque a la cámara y conozca los servicios que otorgamos", enfatizó la presidenta de CANACO. El organismo mantiene convenios con autoridades municipales para ofrecer tarifas preferenciales a comerciantes que tramiten su renovación a través de la cámara.

economianegocioscomerciocanaco

Reciente

La Fiscalía Anticorrupción mantiene 400 carpetas de investigación abiertas en diferentes fases del proceso legal.
Querétaro

Querétaro vincula a proceso a 50 exfuncionarios por corrupción

La Fiscalía Anticorrupción mantiene 400 carpetas de investigación abiertas por delitos como cohecho, peculado y ejercicio indebido del servicio público.

53 productores de Ezequiel Montes fueron beneficiados con el programa de concurrencia agropecuaria tripartita.
Ezequiel Montes

Ezequiel Montes entrega 3 mdp en apoyos a productores

La inversión tripartita benefició a productores con implementos agrícolas, tractores, sementales y semilla mediante el Programa Contigo en Concurrencia.

Autobuses del sistema Qrobús en operación durante noviembre 2025 en Querétaro
Querétaro capital

Qrobús registra crecimiento del 17.2% en pasajeros durante noviembre

El sistema de transporte urbano Qrobús transportó 600 mil pasajeros en noviembre de 2025, el mayor crecimiento entre las nueve ciudades monitoreadas por el INEGI.

Operativo de la Policía de Investigación del Delito en Querétaro. La dependencia realizó las diligencias del caso de robo calificado.
San Juan del Río

Sentencian a Brian "N" a 5 años de prisión en San Juan del Río

Brian "N" fue condenado por despojar con arma de fuego a una pareja de su camioneta en septiembre de 2023 en la colonia Vista Hermosa.