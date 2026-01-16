San Juan del Río, 16 de enero de 2026. — La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en San Juan del Río anunció un programa de apoyo coordinado con el gobierno municipal para facilitar la renovación de licencias de funcionamiento durante el primer trimestre de 2026.
La iniciativa beneficia a comerciantes afiliados con descuentos escalonados y capacitación en protección civil, informó Rocío Hernández, presidenta de la CANACO en San Juan del Río.
El gobierno municipal estableció descuentos diferenciados para quienes refrendan su licencia durante los primeros tres meses: el mayor porcentaje aplica en enero, con descuentos menores en febrero y marzo. La medida busca agilizar trámites administrativos y evitar saturación en las oficinas municipales, explicó la dirigente empresarial.
La CANACO fortalece el programa mediante capacitación gratuita en protección civil y seguridad para negocios de riesgo bajo, medio y alto.
"Estamos trabajando un fuerte apoyo a los comerciantes para la renovación de licencias, los cursos de protección civil y en coordinación con el municipio para agilizar esos trámites", detalló Hernández.
La organización empresarial convocará a una sesión de consejo el último miércoles de enero para consolidar información sobre programas de capacitación y coordinación con instancias de desarrollo económico municipal.
Los acuerdos incluyen gestión de licencias, tramitología fiscal y capacitación en educación financiera para asociados.
"Invitamos a todo el comercio a que se acerque a la cámara y conozca los servicios que otorgamos", enfatizó la presidenta de CANACO. El organismo mantiene convenios con autoridades municipales para ofrecer tarifas preferenciales a comerciantes que tramiten su renovación a través de la cámara.