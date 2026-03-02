Conflicto en Medio Oriente impactará precio de gasolina, estima Kuri

Gobernador estima impacto menor para la entidad y ve oportunidad de relocalización de empresas.

Gobernador Mauricio Kuri González analiza impacto del conflicto en Medio Oriente en economía de Querétaro y precio de gasolina

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante su posicionamiento sobre la crisis en Medio Oriente.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 02, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 2 de marzo de 2026. — El precio de la gasolina, el petróleo y la inflación global resentirán los efectos de la escalada del conflicto en Medio Oriente, aunque para Querétaro el impacto sería menor y podría incluso abrir oportunidades de inversión extranjera, estimó el gobernador Mauricio Kuri González.

El mandatario reconoció que en un mundo globalizado los acontecimientos internacionales influyen directamente en las economías locales, pero consideró que la reconfiguración geopolítica favorecería a la entidad.

La tensión en Medio Oriente ha generado incertidumbre en los mercados energéticos internacionales, con presiones al alza en el precio del crudo que podrían trasladarse a los combustibles en México.

Ante ese escenario, Kuri González señaló que el comportamiento del mercado energético determinará si los efectos resultan favorables o adversos para el país.

"En temas económicos tendrá que ver con la gasolina y el precio del petróleo, y eso tendrá repercusiones en todos los países", indicó el gobernador durante su posicionamiento sobre la crisis internacional.

El mandatario estatal añadió que existe riesgo de presiones inflacionarias derivadas del encarecimiento de los energéticos.

Sin embargo, matizó que algunos efectos podrían resultar favorables para México dependiendo de cómo evolucione la coyuntura global y la demanda de inversión extranjera en la región.

Querétaro, posible destino de relocalización empresarial

Al ser cuestionado sobre el impacto específico en la economía estatal, Kuri González consideró que la entidad podría beneficiarse en el mediano plazo.

Ante la reconfiguración geopolítica, empresas internacionales buscarían relocalizar operaciones en países como México, lo que representaría una ventana de oportunidad para Querétaro por su cercanía con el mercado estadounidense.

"Podría ser positivo en la medida en que las empresas grandes busquen a México como lugar para atraer inversión, sobre todo estando pegados al mayor mercado mundial", puntualizó el gobernador.

En materia de seguridad, el mandatario reconoció el trabajo de la Secretaría de Gobierno para mantener comunicación con queretanos que se encuentran en la zona del conflicto y facilitar su regreso.

Precisó que un grupo que permanecía en la India ya inició su traslado vía Bangkok y Tokio, desde donde volará a México.

Kuri González también informó que el espacio aéreo en Dubái comenzó a reabrirse, lo que permitirá el retorno de quienes permanecen en esa zona.

El gobernador sostuvo que el escenario actual refleja un nuevo orden mundial en el que el derecho internacional está cambiando, lo que obliga a los gobiernos a mantenerse atentos.

