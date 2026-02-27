Rehabilitan avenida Tota Carbajal con inversión de 10.5 mdp en San Juan del Río

Municipio rehabilita drenaje, agua potable y banquetas en vialidad que beneficia a 5 mil sanjuanenses.

Trabajos de rehabilitación en avenida Tota Carbajal con pavimentación y drenaje en San Juan del Río, Querétaro

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, supervisa avances de obra en avenida Tota Carbajal.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 27 de febrero de 2026. —La rehabilitación de la avenida Tota Carbajal avanza con una inversión superior a 10 millones 500 mil pesos que incluye pavimentación, reparación del drenaje sanitario, renovación de la red de agua potable y reconstrucción de banquetas.

Los trabajos beneficiarán a cerca de 5 mil habitantes de la zona. De manera paralela, el municipio realiza acciones de mantenimiento en el Jardín Fundadores, Plaza Independencia y Parque Las Garzas.

La intervención en Tota Carbajal forma parte de una serie de obras de infraestructura que la administración municipal ha emprendido en diversas zonas de la demarcación.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, supervisó los avances acompañado de la secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, quien detalló el alcance de los trabajos en la vialidad.

La rehabilitación de la avenida Tota Carbajal contempla además mejoras integrales al drenaje sanitario en San Juan del Río.

Mantenimiento a espacios públicos en el Centro Histórico

En el Jardín Fundadores, el alcalde verificó las labores de albañilería, pintura y poda que ejecuta la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

El titular de esa dependencia, Ernesto Mora Rico, precisó que el personal realiza diversas acciones para mejorar la imagen de este espacio de convivencia familiar.

También visitaron la Plaza Independencia, donde se efectuó la limpieza de la fuente que rodea la columna del águila, un sitio emblemático del Centro Histórico de San Juan del Río.

En el Parque Las Garzas, Cabrera Valencia recorrió las instalaciones junto con el director de Mantenimiento y Proyectos Especiales, Carlos Molina López.

Este espacio, utilizado por la ciudadanía para actividades deportivas y recreativas, recibe trabajos de conservación que buscan mantener en óptimas condiciones las áreas verdes y la infraestructura del parque.

Las acciones de mantenimiento en espacios públicos abarcan distintos puntos del municipio.

Los trabajos en la avenida Tota Carbajal y el mantenimiento de los tres espacios públicos continúan en proceso; el municipio no ha informado fecha estimada de conclusión para las obras de pavimentación y rehabilitación de redes hidráulicas.

gobiernoinfraestructuraobras publicasroberto cabrera

Reciente

Artesanía textil de lana y sarape del municipio de Colón que busca ser declarada patrimonio cultural inmaterial de Querétaro
Legislatura

Arte textil de lana de Colón busca ser patrimonio cultural de Querétaro

Legislatura exhorta al Ejecutivo estatal a declarar el arte textil de lana del municipio de Colón como patrimonio cultural inmaterial de Querétaro.

Estadio Corregidora de Querétaro durante partido de la Selección Mexicana donde se registró convivencia pacífica de familias
Legislatura

Querétaro demostró ser tierra de paz con partido en el Corregidora: Correa

Correa reconoce coordinación de autoridades y liderazgo de Kuri tras evento masivo sin incidentes en el Estadio Corregidora.

Sesión del Congreso de Querétaro donde se aprobó reforma para proteger a estudiantes embarazadas en instituciones educativas
Legislatura

Aprueban ley que prohíbe discriminar a estudiantes embarazadas en Querétaro

Congreso aprueba reforma que prohíbe condicionar o excluir a alumnas embarazadas y padres jóvenes en escuelas de Querétaro.

Proyecto de remodelación para cambio de sede de la CEA Querétaro a zona de Pie de la Cuesta con inversión de 100 mdp
Querétaro

CEA Querétaro proyecta mudar sede a Pie de la Cuesta por 100 mdp

Vega Ricoy confirma que el proyecto aún no se licita y depende de disponibilidad presupuestal.