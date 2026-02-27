San Juan del Río, 27 de febrero de 2026. —La rehabilitación de la avenida Tota Carbajal avanza con una inversión superior a 10 millones 500 mil pesos que incluye pavimentación, reparación del drenaje sanitario, renovación de la red de agua potable y reconstrucción de banquetas.
Los trabajos beneficiarán a cerca de 5 mil habitantes de la zona. De manera paralela, el municipio realiza acciones de mantenimiento en el Jardín Fundadores, Plaza Independencia y Parque Las Garzas.
La intervención en Tota Carbajal forma parte de una serie de obras de infraestructura que la administración municipal ha emprendido en diversas zonas de la demarcación.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, supervisó los avances acompañado de la secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, quien detalló el alcance de los trabajos en la vialidad.
La rehabilitación de la avenida Tota Carbajal contempla además mejoras integrales al drenaje sanitario en San Juan del Río.
Mantenimiento a espacios públicos en el Centro Histórico
En el Jardín Fundadores, el alcalde verificó las labores de albañilería, pintura y poda que ejecuta la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
El titular de esa dependencia, Ernesto Mora Rico, precisó que el personal realiza diversas acciones para mejorar la imagen de este espacio de convivencia familiar.
También visitaron la Plaza Independencia, donde se efectuó la limpieza de la fuente que rodea la columna del águila, un sitio emblemático del Centro Histórico de San Juan del Río.
En el Parque Las Garzas, Cabrera Valencia recorrió las instalaciones junto con el director de Mantenimiento y Proyectos Especiales, Carlos Molina López.
Este espacio, utilizado por la ciudadanía para actividades deportivas y recreativas, recibe trabajos de conservación que buscan mantener en óptimas condiciones las áreas verdes y la infraestructura del parque.
Las acciones de mantenimiento en espacios públicos abarcan distintos puntos del municipio.
Los trabajos en la avenida Tota Carbajal y el mantenimiento de los tres espacios públicos continúan en proceso; el municipio no ha informado fecha estimada de conclusión para las obras de pavimentación y rehabilitación de redes hidráulicas.